Svet si je oddahnil: Trump pomiril jedrski sili Indijo in Pakistan

Piše: Nova24tv.si

Ameriški predsednik Donald Trump je uspešno posredoval v zaostrenem konfliktu med Indijo in Pakistanom, ki je v zadnjih tednih ogrožal stabilnost v regiji. Po dolgotrajnih pogovorih, ki so jih vodile Združene države Amerike, sta obe jedrski velesili danes pristali na takojšnje in popolno premirje, kot je potrdil pakistanski podpredsednik vlade, medtem ko Indija še ni uradno komentirala.

Konflikt se je zaostril po napadu islamistov 22. aprila v delu Kašmirju, ki ga upravlja Indija, kjer je umrlo 26 ljudi. Indija je za napad obtožila Pakistan in 7. maja izvedla letalski napad na domnevne pakistanske teroristične cilje in pakistanski del Kašmirja, zaradi česar je po pakistanskih navedbah umrlo 30 ljudi. Pakistan je odgovoril z obtožbami o indijski agresiji in lastnimi vojaškimi operacijami, kar je privedlo do večdnevnih spopadov, v katerih so uporabljali drone, in obmejnih obstreljevanj.

Trump je na družbenem omrežju Truth Social zapisal: “Po dolgi noči pogajanj, ki so jih vodile ZDA, z veseljem sporočam, da sta Indija in Pakistan dosegli POPOLNO IN TAKOJŠNJE PREMIRJE. Čestitke obema državama za razsodnost in veliko modrost!” Ameriški državni sekretar Marco Rubio je prav tako pohvalil obe strani za “modrost in preudarnost” ter dodal, da se bosta državi kmalu sestali na nevtralnem ozemlju in se začeli pogovarjati o širših vprašanjih, in sicer vključno z dolgoletnim sporom o Kašmirju.

Napetosti med Indijo in Pakistanom, ki si delita Kašmir že od razdelitve leta 1947 in sta se zaradi tega ozemlja že večkrat vojaško spopadli, so v zadnjih letih eskalirale zaradi terorističnih napadov islamistov in obojestranskih obtožb. Trumpova administracija je od začetka krize aktivno komunicirala z obema stranema, Rubio pa je v zadnjih dneh opravil več telefonskih pogovorov z indijskimi in pakistanskimi uradniki, kar je pozitivno vplivalo na spor.

Mednarodna skupnost, vključno z G7, je pozdravila premirje in pozvala k nadaljevanju dialoga za preprečitev prihodnjih spopadov med jedrskima silama. Ti bi lahko povzročili katastrofalne posledice za celotno regijo.