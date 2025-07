Srečanje Trump – von der Leyen: Carine na uvoz iz EU v ZDA bodo znašale najmanj 15 odstotkov

Piše: C.R., STA

Carine na uvoz iz EU v ZDA bodo znašale najmanj 15 odstotkov, je ob začetku današnjega srečanja s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen na Škotskem dejal predsednik ZDA Donald Trump. Voditelja sta se strinjala, da so možnosti za sklenitev dogovora polovične.

“Predstavljamo dve največji gospodarstvi na svetu. Če pogledamo na obseg naše medsebojne trgovine, je to s 1700 milijardami evrov največji obseg,” je ob začetku srečanja s Trumpom v njegovem letovišču Turnberry na jugozahodu Škotske povedala von der Leyen.

“Najini sodelavci so opravili težji del naloge, zdaj pa sva na vrsti midva. Poznani ste kot težek pogajalec in nekdo, ki zna sklepati dogovore,” je povedala.

Ameriški predsednik je dodal, da je tudi pravičen pogajalec, s čimer se je von der Leyen strinjala. Ob tem je opozoril, da so trgovinski odnosi med EU in ZDA trenutno “zelo nepravični” do njegove države.

Trump, ki je sredi julija uniji zagrozil, da bo s 1. avgustom na uvoz blaga iz EU v ZDA uvedel 30-odstotne carine, je ob tem poudaril, da carine ne bodo nižje od 15 odstotkov. 1. avgust je po njegovih besedah tudi zadnji rok za sklenitev dogovora.

Oba voditelja sta se strinjala, da so možnosti, da se danes dogovorita, 50-odstotne.

“Mi smo največji, oni pa drugi največji. Če se združimo, bo to največji dogovor. To se lahko zgodi in se tudi mora,” je še povedal Trump. Tako je menila tudi predsednica komisije.

Pogovori na najvišji ravni potekajo, potem ko sta se ZDA in EU o trgovinskih odnosih več kot tri mesece pogajali na tehnični in politični ravni.

Trump je sredi aprila za skoraj vse trgovinske partnerice uvedel 10-odstotne carine, hkrati pa za številne države in EU napovedal dodatno zvišanje. Nekaj dni pred 9. julijem, ko naj bi prišlo do uveljavitve teh še višjih carinskih stopenj, je rok preložil na 1. avgust. Sredi julija je nato EU zagrozil, da bodo avgusta na uvoz iz unije začele veljati 30-odstotne carine, medtem ko je aprila napovedal 20-odstotne.

EU že ves čas pogajanj poudarja, da daje prednost pogovorom, obenem pa se pripravlja tudi na morebiten neuspeh. Države članice so tako ta teden potrdile več kot 90 milijard evrov vreden sveženj povračilnih carin na uvoz ameriškega blaga v višini do 30 odstotkov za primer, če pogovori z ZDA ne bodo uspešni.

Predstavniki držav članic unije bodo morali potrditi tudi morebitni trgovinski dogovor z ZDA.