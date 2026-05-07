Srečanje Rubia in papeža potrdilo zavezanost miru

Srečanje papeža Leona XIV. in ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia je poudarilo trdnost odnosov med ZDA in Svetim sedežem ter njuno skupno zavezanost miru in človeškemu dostojanstvu, je po današnjih pogovorih sporočil State Department. Da sta strani potrdili zavezanost prizadevanjem za mir, je sporočil tudi Vatikan.

Vir na ameriškem zunanjem ministrstvu je za več tiskovnih agencij ocenil, da je bil pogovor Leona XIV., prvega papeža iz ZDA, in ameriškega zunanjega ministra Rubia prijateljski in konstruktiven. Srečanje je trajalo okoli 45 minut.

S State Departmenta so še sporočili, da sta razpravljala o razmerah na Bližnjem vzhodu in temah skupnega interesa za zahodno poloblo.

Vatikan je sporočil podobno, in sicer da so na srečanju obravnavali “potrebo po neutrudnih prizadevanjih za mir” ter da sta Rubio in papež izmenjala mnenja o aktualnih razmerah v regiji in svetu “s posebnim poudarkom na državah, ki so jih prizadele vojna, politične napetosti in težke humanitarne razmere”.

Ob tem sta tako sveti oče kot državni sekretar Svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin, ki se je z Rubiom sešel pozneje, izrazila zavezanost negovanju dobrih dvostranskih odnosov, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa in francoske AFP še sporočil Sveti sedež.

Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva je vodja ameriške diplomacije s Parolinom tudi pregledal humanitarna prizadevanja na Zahodu in pobude za vzpostavitev trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

Rubio se je na obisku v Vatikanu mudil v času, ko je papež tarča ostrih kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Leon XIV. je bil v zadnjem času večkrat kritičen do vojn in je pozival k miru na Bližnjem vzhodu.

Predsednik ZDA ga je zato aprila označil za liberalca in mu očital popustljivost do kriminala, Irana in Venezuele, nedavno pa je izjavil, da papež, ki nasprotuje vojni proti Iranu, “ogroža veliko katoličanov in veliko ljudi”. Poglavar katoliške cerkve mu je odgovoril, da bo kljub kritikam še naprej pozival k miru.

Rubio, ki mu je Leon XIV. ob obisku podaril pero, narejeno iz lesa oljke, simbola miru, se bo v petek v Rimu srečal še z italijanskim zunanjim ministrom Antoniom Tajanijem in premierko Giorgio Meloni. Tudi Meloni, nekdanjo najtesnejšo Trumpovo zaveznico v Evropi, je ameriški predsednik nedavno ostro napadel, ker je v njegovem sporu s papežem stopila v bran svetemu očetu in ker njena vlada ni pripravljena sodelovati v ameriško-izraelski vojni proti Iranu.