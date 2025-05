Saj ni res, pa je: po izpadu elektrike Španijo prizadel še internetno-mobilni mrk! Odpovedale tudi številke za nujno pomoč!

Piše: Nova24tv.si

Španijo je prizadel obsežen izpad mobilnih omrežij in interneta, ki je ohromil komunikacijske storitve po vsej državi. Težave so se začele okoli 5. ure zjutraj in so prizadele vse vodilne ponudnike, vključno z Movistarjem, Orangeom, Vodafonom, Digimobilom in O2. Po poročanju španskega časopisa ABC je vzrok za današnji izpad neuspešna posodobitev omrežja Telefónice, enega največjih telekomunikacijskih operaterjev na svetu, ki upravlja omrežja v 18 državah.

Izpad je sledil le štiri tedne po vsedržavnem izpadu električne energije 28. aprila, imenovanem izpad električne energije na Iberskem polotoku leta 2025, ki je za približno 10 ur prizadel milijone ljudi v Španiji in na Portugalskem.

Izpad je prizadel celotno državo, zlasti večja mesta, kot so Madrid, Barcelona, Malaga, Valencia, Murcia, Sevilla in Bilbao. Uporabniki poročajo o popolni izgubi signala, nezmožnosti klicanja, pošiljanja SMS-sporočil ali uporabe mobilnih podatkov. Na družbenih omrežjih so se vrstila pritoževanja, med drugim je en uporabnik zapisal: “Živjo, @movistar_es, ura je že 9:10. Mi boš razložil, kaj se dogaja? Omrežje je spet padlo … boš videl, kako bodo lahko brez težav izdali račun.”

Drugi so izrazili frustracije zaradi nezmožnosti dela ali študija, saj so odvisni od internetne povezave, poroča britanski LBC.

Izpad je imel resne posledice tudi za službe za nujne primere. Evropska številka za klic v sili 112 je v nekaterih regijah postala nedosegljiva, kar je prisililo oblasti v Valencii in Aragonu, da vzpostavijo alternativne telefonske številke. Vlada Valencie je uvedla začasno številko za nujne klice, medtem ko je služba 112 v Aragonu na družbenih omrežjih objavila tri alternativne številke in opozorila, da njihova glavna linija ne deluje.

Vpliv na gospodarstvo in družbo

Poleg posameznikov so izpad občutila tudi podjetja, ki niso mogla naložiti programske opreme ali povezati računalnikov z omrežjem, kar je povzročilo zaustavitve poslovanja. Telekomunikacijska kriza je še dodatno obremenila državo, ki se še ni povsem opomogla od aprilske energetske krize, ki je prizadela milijone ljudi. Španska vlada je že takrat izključila kibernetski napad kot vzrok za izpad električne energije, za današnji incident pa še ni uradnih izjav o morebitnih varnostnih grožnjah.

Reakcija Telefónice in prihodnji koraki

Tiskovni predstavnik Telefónice je za španski časopis ABC potrdil, da je izpad posledica neuspešne posodobitve omrežja, in zagotovil, da inženirji intenzivno delajo na odpravi težave. Podjetje, ki je drugo največje v Španiji in upravlja telekomunikacijske storitve v 18 državah, se sooča z velikimi kritikami zaradi ponavljajočih se težav.

Po podatkih iz preteklih incidentov Telefónica upravlja približno 40 % španskega telekomunikacijskega trga, kar pomeni, da so posledice takšnih izpadov še toliko bolj obsežne.

Dodatne informacije

Po poročilih lokalnih medijev so nekateri uporabniki v manj prizadetih regijah, kot so La Palma in Kanarski otoki, poročali o delni obnovi storitev do zgodnjih popoldanskih ur, vendar celovita rešitev še ni bila dosežena. Španske oblasti so pozvale prebivalce, naj ostanejo potrpežljivi, in obljubile redne posodobitve o napredku pri odpravljanju težav. Medtem so nekateri strokovnjaki opozorili, da bi lahko ponavljajoči se izpadi kazali na potrebo po temeljiti prenovi španske telekomunikacijske infrastrukture, da bi preprečili podobne incidente v prihodnje.