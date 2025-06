Rubio čestital Sloveniji za “rojstni dan”

Piše: C. Š. (Nova24tv)

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes v imenu ZDA čestital Sloveniji za dan državnosti ob 34. obletnici osamosvojitve.

“Kot zaveznica Nata vaše vodstvo na Zahodnem Balkanu in neomajna podpora evroatlantskemu sodelovanju odražata skupno razumevanje, da se varnost ohranja z močjo, odločnostjo in enotnostjo,” piše v v sporočilu, objavljenem na spletni strani ameriškega State Departmenta.

Hkrati je Rubio poudaril zavezanost ZDA sodelovanju s Slovenijo. “Ko poglabljamo diplomatske in gospodarske vezi, vključno z našim desetletja dolgim energetskim partnerstvom, Združene države ostajajo zavezane sodelovanju s Slovenijo in vsemi narodi, ki delijo našo predanost varovanju meja in ohranjanju nacionalne suverenosti,” je zapisal v sporočilu.