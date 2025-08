Primer Epstein še naprej buri duhove: s kom vse se je družil?

Piše: Bogdan Sajovic

Primer Epstein postaja politična mora za Trumpovo administracijo. Igrice in čuden samomor burijo domišljijo in spodbujajo različne teorije. Zarota molka pokvarjenih in degeneriranih elitistov ali občevalne igrice?

Primer Epstein postaja politična mora za Trumpovo administracijo. Epstein je bil bogat poslovnež, ki se je četrt stoletja družil z vsemi, ki so v ameriški, pa tudi svetovni eliti kaj pomenili. Izkazalo pa se je tudi, da je pedofilski pokvarjenec, še več, da je svojim elitističnim prijateljem in poslovno-političnim partnerjem omogočal seks z mladoletnicami, celo z otroki. Leta 2019 so ga aretirali, javnost je pričakovala, da bo na sojenju razkril imena svojih pedofilskih pajdašev, potem pa je uradno v celici storil samomor.

Tri leta kasneje je bila obsojena Ghislane Maxwell, njegova »glavna punca«, ki so jo nekatere od mladoletnih deklet obtožile, da je sodelovala kot partnerka v zločinu. Maxwellova je bila obsojena na dvajset let zapora, a je tudi ona molčala in ni razkrila nobenega imena Epsteinovih »klientov«.

Razjarjena Trumpova volilna baza

Javnost je zahtevala in še zahteva imena Epsteinovih pajdašev. Splošno prepričanje je, da pokvarjeni elitisti uporabljajo svoj vpliv in bogastvo, da držijo dokaze o umazanijah skrite.

Trump je med svojo kampanjo 2024 obljubljal, da bo »Epsteinov seznam« objavil, če bo izbran za predsednika. Njegova pravosodna ministrica Pam Bondi je februarja izjavila, da ima seznam na mizi. V začetku tega meseca pa je pravosodno ministrstvo izdalo sporočilo, da seznama ne bodo dali v javnost, češ da ne obstaja.

To je sprožilo val nezadovoljstva predvsem med Trumpovo volilno bazo, ki zahteva, da predsednik izpolni volilno obljubo. Obtožujejo ga, da se je prodal oziroma »podelal« in celo, da je tudi njegovo ime na famoznem »Epsteinovem seznamu«. Primer tako postaja politična mora za Trumpa.

Vzpon in padec Epsteina

Jeffrey Epstein se je rodil leta 1953 v New Yorku v judovski družini spodnjega srednjega razreda. Na začetku je bil srednješolski učitelj matematike in fizike, potem pa mu je bogati poslovnež Alan Greenberg, čigar hčerko je učil, odprl pot v svet financ. Po nekaj letih vajeništva je Epstein odprl lastno finančno svetovalno hišo in stopil v svet visokih financ. Njegovi prvi klienti so bili Lesley Wexner, Steven Hoffenberg in Robert Maxwell, britanski medijski mogotec, čigar najmlajša hčerka Ghislaine je kasneje postala njegova življenjska sopotnica in partnerka v zločinu.

Epstein je hitro postal »ikona« newyorške visoke družbe. Bil je uspešen finančnik in njegovega ugleda ni omajalo niti to, da so bili nekateri njegovi klienti precej »umazani«; Hoffenberg je bil obsojen goljufije, za Maxwella, ki je storil samomor 1991, pa se je izkazalo, da je njegov imperij zadolžen do stropa, za nameček pa je Maxwell še izropal pokojninske sklade lastnih uslužbencev. Epstein je bogato doniral politikom, doniral denar v dobrodelne namene in vodil razvpito nočno življenje. Eden njegovih najboljših prijateljev je bil prav Donald Trump. Njuno prijateljstvo pa se je skalilo leta 2004, ko je Trump speljal Epsteinu nepremičnino in jo kasneje prodal za dvojno ceno, predvsem pa dejstvo, da je Epstein v Trumpovem hotelu nadlegoval štirinajstletnico, zato ga je Trump vrgel ven in mu prepovedal vstop v svoje hotele.

Epsteina je floridski tožilec Alexander Acosta začel preiskovati leta 2005 in 2008 je bil obsojen zaradi zvodništva mladoletnic. Obsojen je bil na lahko kazen osemnajst mesecev v odprtem oddelku, kar dokazuje, da so posredovali vplivni Epsteinovi pajdaši.

Mimogrede, zastopnica deklet v tedanjem procesu je dejala, da je bil Trump med vsemi Epsteinovimi znanci, na katere se je obrnila, edini, ki je takoj privolil v pogovor in je več ur odgovarjal na njena vprašanja brez kakršnega koli izvijanja.

Noč naključij v zaporu

V drugi preiskavi leta 2019 pa je Epsteinu grozilo, da bo plačal za svoje zločine z dosmrtno ječo. Špekuliralo se je, da si bo skušal znižati kazen, s tem da bo razkril imena drugih pokvarjencev, potem pa so ga 10. avgusta 2019 našli mrtvega v njegovi celici.

Uradno je sicer storil samomor, čemur pa nihče prav ne verjame. Le dan pred Epsteinovo smrtjo so nenadoma in brez razloga premestili njegovega »cimra«, tako da je v celici ostal sam. Istega večera so iz neznanega razloga nadzorne kamere nehale delovati, oba paznika, ki sta menda zaradi pomanjkanja osebja opravljala dvojno delo, pa sta zaradi preutrujenosti zaspala. In prav na to noč naključij se je Epstein obesil. Eden nekdanjih zapornikov je za medije izjavil, da so celice v Metropolitan Correctional Centru na spodnjem Manhattnu visoke med 2,4 in 2,7 metra in v njih ni ničesar, s čimer bi se lahko privezal na karkoli. Zaporniki imajo rjuhe, a tako tanke, kot da bi bile iz papirja. Glede na to, da je Epstein tehtal okoli 90 kg, ni mogoče da bi se obesil. Mimogrede, Epsteinov truplo ima poškodbe vratnih kosti, kakršne obešenec dobi pri eksekuciji, ko telo pade z višine, kar pa v nizki celici ni bilo mogoče − edino če bi mu nekdo ročno zlomil vrat in nato insceniral obešenje. Mimogrede, pred Epsteinom je v zveznem delu Metopolitan Correctional Centra zadnji zapornik storil samomor leta 1996.

Vplivnežev kot toče

Samomoru Epsteina torej praktično nihče ne verjame in t. i. meme »Epstein se ni ubil sam« je eden najpogostejših na spletnih omrežjih. Po spletu pa krožijo tudi seznami njegovih prijateljev in sostorilcev, ki seveda niso uradni ali popolnoma verodostojni. Vsekakor je Epstein med svoje tesne prijatelje, ki so z njegovim zasebnim letalom leteli na njegov otok Little Saint James na Ameriških Deviških otokih oziroma na njegov trideset kvadratnih kilometrov velik ranč v Novi Mehiki ali obiskovali njegovo 77 milijonov dolarjev vredno rezidenco v New Yorku, štel Billa Clintona, nekdanja newyorška župana Michaela Bloomberga in Andrewja Cuoma, britanskega princa Andrewa in guvernerja Nove Mehike Billa Richardsona. Njegovi tesni znanci so bili tudi znani ateist in zagovornik »mehke pedofilije« Richard Dawkins, filozof Daniel Dennet, takratni direktor Disneyja Richard Cook, profesor psihologije na Harvardu Steven Pinker, ustanovitelja televizijskega programa za otroke Nickelodeon Gerry in Kit Laybourne. Med znanci, ki so se kazali z Epsteinom na njegovih zabavah, so bili mnogi iz hollywoodskih krogov, med drugimi nekdaj vplivni producent Harvey Weinstein, ki je tudi sam obsojen spolnih napadov in zlorab, Woody Allen, ki so ga pedofilije obtožili lastni otroci, in Kevin Spacey, čigar ime je prav tako povezano s spolni zlorabami. Med znance lahko štejemo tudi poslovneže Marka Zuckerberga, Jeffa Bezosa, Richarda Brensona in Davida Kocha. Iz sveta estrade lahko omenimo Aleca Baldwina, Naomi Campbell, Michaela Jacksona, Stephena Hawkinga … Na spletnih omrežjih ne manjka zapisov, ki trdijo, da je Epsteinov pedofilski krog del večjega »hollywoodskega kroga«.

Vse ta zveneča imena je treba seveda vzeti s pridržkom. Epstein je v svoji tridesetletni karieri v vrhu svetovne elite spoznal na tisoče bogatih in vplivnih, brez dokazov ne moremo vseh kar povprek označiti za pedofile.

Neodgovorjena vprašanja spodbujajo teorije

Na drugo strani pa čuden samomor in igrice z dokumenti burijo domišljijo in spodbujajo različne torije. Od tega, da je Epstein snemal svoje kliente in jih izsiljeval. Še več, da je bil del globoke države, ki je tako kontrolirala močne in vplivne. Nekdanji tožilec Acosta je dejal, da so ga kontaktirali vplivneži in mu dejali, da ima »prenizek položaj«, zato naj »pusti Epsteina pri miru, ker pripada obveščevalcem«.

Drugi spet trdijo, da gre za projekt izraelske tajne službe Mosad, s katerim nadzoruje zahodne elite. Češ, Epstein je bil Jud, njegovi prvi finančni klienti, ki so mu pomagali do vzpona, prav tako, Maxwell je bil celo sodelavec Mosada in na njegovem pogrebu v Izraelu se je zbral vrh tedanje izraelske politike in obveščevalnih služb.

Obstaja pa tudi teorija, da bi razkritje imen sprožilo verižno reakcijo, ki bi sesula celoten politični in gospodarski ustroj ne le v ZDA, ampak v zahodnem svetu nasploh. Da bi to pripeljalo do kataklizme z nepredvidljivimi posledicami. Se pravi, da si Trump oziroma njegov krog preprosto ne upa tvegati in objaviti seznamov z imeni oziroma odpreti vse dokumentacije v primeru Epstein. Vendar, če je to res, to ni samo grozljivo, ampak tudi ne bo nič pomagalo. Zgodovina nas uči, da je gniloba, ki se je razširila po imperiju iz pokvarjene in degenerirane rimske elite, prav tako pripeljala do kataklizme in zato prikrivanje informacij ne bo rešilo ničesar. Ravno nasprotno, prostovoljno razkritje bi omogočilo vsaj nekaj možnosti, da se kontrolirajo dogodki, spontani razpad pač ne.