Os zla se krepi: Putin obiskal Xi-ja, oba verbalno napadla Zahod

Piše: C. R.

Kitajski predsednik Xi Jinping je bil danes na vrhu Šanghajske organizacije za sodelovanje v Tianjinu na severu Kitajske kritičen do, kot je dejal, “tiranskega ravnanja” v svetovnem redu. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je na vrhu svojih zaveznic krivdo za vojno v Ukrajini pripisal Zahodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

“Sedanje mednarodne razmere postajajo kaotične in prepletene,” je Xi na dvodnevnem vrhu dejal voditeljem članic Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO), med katerimi sta tudi indijski premier Narendra Modi in ruski predsednik Putin. Kot je dodal, se članice zato soočajo s še zahtevnejšimi izzivi na področju varnosti in razvoja.

“Če pogledamo nazaj, smo kljub nemirnim časom dosegli uspeh z uresničevanjem šanghajskega duha,” je dejal kitajski predsednik. Članice je pozval, naj tudi v prihodnosti sledijo duhu organizacije.

Ob tem je bil kritičen do, kot je dejal, “tiranskega ravnanja” v svetovnem redu, s čimer je po poročanju AFP posredno ošvrknil ZDA. V svojem govoru je Xi voditelje tudi pozval k poštenosti in pravičnosti ter nasprotovanju miselnosti hladne vojne.

Putin pa je krivdo za vojno v Ukrajini pripisal Zahodu. “Te krize ni sprožila ruska ofenziva na Ukrajino, ampak je bila posledica državnega udara v Ukrajini, ki ga je podprl in sprožil Zahod,” je dejal v govoru na vrhu. Kot drugi razlog za konflikt v Ukrajini je omenil nenehne poskuse Zahoda, da Ukrajino vključi v zvezo Nato.

Dvodnevnega vrha SCO se udeležujejo predstavniki več kot 20 držav in vodje desetih mednarodnih organizacij, med njimi generalni sekretar ZN Antonio Guterres.

Vrhu bo v sredo v Pekingu sledila še vojaška parada, ko bo Kitajska praznovala formalno predajo Japonske zavezniškim silam leta 1945 oziroma konec druge svetovne vojne. Parade se bo prav tako udeležilo več tujih voditeljev, med drugim Putin in severnokorejski voditelj Kim Jong-un.

SCO, ki so jo leta 2001 v Šanghaju ustanovile Kitajska, Kazahstan, Kirgizistan, Rusija, Tadžikistan in Uzbekistan, danes združuje deset držav članic, vključno z Indijo, Pakistanom, Iranom in Belorusijo, ter dve državi s statusom opazovalke in 14 partneric v dialogu.