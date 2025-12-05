Netanjahu imenoval novega vodjo Mosada

Piše: C. R., STA

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek za novega vodjo izraelske zunanje obveščevalne službe Mosad imenoval generala Romana Gofmana, so sporočili pri premierjevem kabinetu. Gofman je doslej služil kot Netanjahujev svetovalec za vojaške in varnostne zadeve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Roman Gofman bo na položaju direktorja Mosada nasledil Davida Barneo, ki se mu petletni mandat izteče junija prihodnje leto.

V kabinetu premierja Netanjahuja so ob imenovanju Gofmana na čelo Mosada zapisali, da je že imenovanje na mesto premierjevega svetovalca za vojaške in varnostne zadeve v času vojne v Gazi dokazalo njegove izjemne strokovne sposobnosti.

Gofman sicer ni bil nikoli pripadnik obveščevalne službe in nima izkušenj s področja obveščevalnih dejavnosti, zaradi česar je njegovo imenovanje na tako visok položaj za številne v Izraelu nekoliko presenetljivo, navaja AFP.

Novoimenovani vodja Mosada se je leta 1976 rodil v Belorusiji, v Izrael pa se je preselil, ko je bil star 14 let. V devetdesetih letih se je pridružil izraelskim oboroženim silam in od takrat uspešno gradil kariero v vojski, v kabinet premierja pa je bil kot vojaški svetovalec imenovan aprila lani.