ZDA in Iran še vedno ne strinjata glede ključnih vprašanj

Piše: C. R.

Ameriški predsednik Donald Trump je zahteval več sprememb osnutka memoranduma o soglasju (MoU) med ZDA in Iranom, saj se Združene države Amerike in Iran še vedno ne strinjata glede ključnih vprašanj.

Visoki uradnik Trumpove administracije in drug, neimenovan vir, sta 30. maja za Axios povedala, da je Trump zahteval več sprememb osnutka memoranduma o soglasju. Uradnika sta povedala, da je Trump posebej zahteval spremembe besedila osnutka o tem, kako in kdaj bodo Združene države Amerike zavarovale iranski visoko obogateni uran (HEU). Trenutni osnutek memoranduma določa, da se bo Iran zavezal, da si ne bo prizadeval za jedrsko orožje, vendar ne vsebuje nobenih iranskih zavez glede predaje iranskega HEU ali ustavitve bogatenja. Trenutni osnutek določa, da se bosta Združene države Amerike in Iran o jedrskih vprašanjih pogovarjali v 60-dnevnem obdobju po tem, ko strani podpišeta memorandum o soglasju. Iranski uradniki so večkrat vztrajali, da Iran ne bo začasno ustavil bogatenja urana ali prenosa svojega HEU iz Irana.

Drug obveščen vir je za Axios povedal, da je Trump zahteval tudi spremembe besedila osnutka memoranduma o Hormuški ožini. Vir pa ni navedel, katere konkretne spremembe je Trump zahteval. Trump je 29. maja Iran pozval, naj “takoj odpre” Hormuško ožino brez pristojbin in odstrani mine iz ožine. Vendar pa imata Združene države Amerike in Iran različno definicijo “odprtja” ožine. Iranski uradniki in mediji še naprej trdijo, da je ožina “odprta”, kljub temu da mornarica Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) sili plovila, da upoštevajo iranski nezakonit sistem ločevanja prometa.

Dva neimenovana ameriška uradnika sta 28. maja za Axios povedala, da bo Iran v skladu s trenutnim osnutkom memoranduma o soglasju dovolil “neomejeni” ladijski promet skozi Hormuško ožino, prenehal z uvedbo pristojbin in nadlegovanjem plovil v ožini ter v 30 dneh odstranil pomorske mine, Združene države Amerike pa bodo odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč. Iranski uradniki so tudi trdili, da Iran plovilom namesto “cestnin” zaračunava “pristojbine za zaščito” in “okoljske pristojbine”. Iran ostaja edina sila, ki je med to vojno ogrozila civilni ladijski promet v Hormuški ožini, kar pomeni, da je njegova “pristojbina za zaščito” taksa, ki jo morajo ladje plačati, da se izognejo iranskemu napadu.

Trije ameriški uradniki so 30. maja ločeno za New York Times povedali, da Trumpa skrbijo deli osnutka memoranduma o soglasju, ki bi vključevali odmrznitev iranskih sredstev s strani Združenih držav. Trump je prej, 29. maja, očitno zavrnil odmrznitev iranskih sredstev in izjavil, da »do nadaljnjega ne bo izmenjave denarja«. Iranski uradniki so večkrat izjavili, da morajo Združene države odmrzniti zamrznjena iranska sredstva, da bi Iran sprejel kakršen koli morebitni sporazum. Iranski uradnik, povezan z iransko pogajalsko delegacijo, je 30. maja izjavil, da bi se Iran lahko umaknil iz sporazuma med ZDA in Iranom, če Združene države »ne bodo izpolnile svojih obveznosti«, vključno z odmrznitvijo iranskih sredstev.

Neimenovani obveščeni viri so izraelskim medijem povedali, da se iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej ni odzval niti na trenutni osnutek memoranduma o soglasju niti na Trumpove predlagane spremembe. Mediji, povezani z IRGC, so trdili, da bi bilo bolje, da se sporazum ne doseže, kot pa da Iran sprejme »slab dogovor«, ki ne zagotavlja iranskih interesov.

Protirežimski mediji so se sklicujoči na neimenovan obveščen vir 31. maja zatrdili, da je predsednik Masoud Pezeshkian vrhovnemu voditelju Mojtabi Hameneiju vložil odstopno pismo. Pezeshkian naj bi v “brez primere in kritičnem tonu” opozoril, da ima IRGC preveliko vlogo v režimu. ISW-CTP tega poročila ne more neodvisno preveriti. Iranski državni mediji so to poročilo zanikali in v času pisanja tega članka te trditve še ni potrdil noben iranski uradnik.

