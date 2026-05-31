Britanski analitik o incidentu z brezpilotnikom v Galatiju: “Če ni resnih posledic, se lahko podobni dogodki ponavljajo”

Piše: C. R.

Pri incidentu, v katerem je ruski brezpilotni letalnik tipa Geran-2 (ruska različica iranskega Shaheda) zadel stanovanjsko stavbo v romunskem mestu Galați, gre za neposreden udar na ozemlje članice Nata, pri katerem sta bila ranjena civilista. Po mnenju analitikov in časnika The Telegraph incident predstavlja novo stopnjo tveganja v odnosih med Rusijo in Evropo.

Spomnimo, 29. maja 2026 ponoči, je ruski dron med napadom na ukrajinsko območje ob Donavi preletel mejo in trčil v večstanovanjsko stavbo v Galațiju v vzhodni Romuniji. Ob eksploziji sta bila poškodovana dva prebivalca. Romunske oblasti so dogodek označile za zelo resen varnostni incident.

Glavni zaključek analitikov

Po besedah britanskega vojaškega analitika Eda Arnolda iz raziskovalnega centra RUSI najpomembnejši nauk ni vprašanje, ali je Rusija stavbo zadela namerno ali po pomoti. Bistveno je, da rusko vodstvo očitno ne kaže posebne zaskrbljenosti zaradi možnosti, da bi njihovi napadi zadeli cilje na ozemlju evropskih držav.

Analitik ocenjuje, da Moskva pri svojih operacijah sprejema tveganje, da lahko orožje konča na ozemlju držav Nata, ker ne pričakuje posebej ostrega odziva zavezništva. Zato je po njegovem mnenju nevaren predvsem signal, ki ga takšni incidenti pošiljajo: če ni resnih posledic, se lahko podobni dogodki ponavljajo.

Zakaj je incident pomemben za Nato?

Doslej se je že večkrat zgodilo, da so ruski droni ali raketni ostanki padli na ozemlje držav Nata, predvsem Romunije in Poljske. Tokrat pa je prvič prišlo do neposrednega zadetka stanovanjskega objekta z ranjenimi civilisti. To odpira vprašanje, kje je prag, pri katerem bi Nato ocenil, da je potreben ostrejši odziv.

Na družbenih omrežjih so se pojavile razprave o 5. členu Severnoatlantske pogodbe (kolektivna obramba), vendar romunska vlada ni zahtevala njegove aktivacije. Namesto tega je pozvala k hitrejši dobavi tehnologij za boj proti dronom.

Kritika romunske zračne obrambe

Analiza Defence Expressa kaže, da Romunija ni bila brez sredstev za prestrezanje drona. Analitiki navajajo, da so romunske sile grožnjo zaznale in spremljale, v zrak pa so bili dvignjeni tudi lovci F-16 in helikopter. Kljub temu dron ni bil sestreljen.

Po njihovi oceni je posebej zaskrbljujoče, da se podobni vdori ruskih dronov na romunsko ozemlje dogajajo že od leta 2023. Zato bi morala biti država na takšne incidente bolje pripravljena. Analitiki opozarjajo, da ima Romunija na voljo:

lovce F-16,

protiletalske sisteme Gepard,

dodatne Natove letalske zmogljivosti na svojem ozemlju.

Zato se sprašujejo, zakaj obstoječa sredstva niso preprečila napada.

Širše geopolitično sporočilo

Po oceni The Telegrapha incident kaže tudi na širši problem evropske varnosti. Če Rusija ugotovi, da lahko njeni droni občasno zadenejo ozemlje članic Nata brez večjih posledic, lahko to poveča njeno pripravljenost za nadaljnje tvegane operacije. Vsak neodgovorjen incident namreč krepi prepričanje, da tveganje ni visoko.

The Telegraph omenja tudi zaskrbljenost zaradi morebitnega zmanjšanja ameriške vojaške prisotnosti v Evropi. Če bi se to zgodilo, bi lahko po mnenju avtorjev Moskva postala še bolj samozavestna pri preizkušanju meja Natovega odziva.

incident naj bi pokazal, da Rusija pri svojih operacijah sprejema možnost zadetkov na ozemlju držav Nata in da trenutno ne vidi velike nevarnosti v evropskem odzivu. Prav to analitiki označujejo za najpomembnejši in najbolj zaskrbljujoč zaključek celotnega dogodka.