Dr. Boštjan M. Turk za Demokracijo: »Napadi kaviar levičarjev bodo močni, medijski pritiski prav tako, toda mislim, da je ključni politični tok že obrnjen«

Piše: Gašper Blažič

Politični analitik dr. Boštjan M. Turk meni, da bo mandat prihajajoče vlade v znamenju stabilizacije države po obdobju izrazitega pritiska kaviar socialistov na najbolj vitalne sloje slovenstva. »Nova koalicija prihaja na oblast v trenutku, ko je velik del javnosti naveličan konfliktov z najbolj produktivnimi in vitalnimi elementi družbe — podjetniki, obrtniki, zdravniki, kmeti, pa tudi upokojenci. Prav to je bil tudi glavni razlog političnega preobrata,« je povedal v pogovoru za naš portal.

Spraševali smo ga predvsem o napadih na vlado, še preden je sploh izvoljena. »Interventni zakon, parlamentarne preiskave, SKOK in drugi ukrepi nove vlade so zato povsem logični in pričakovani koraki države, ki želi ponovno vzpostaviti red, učinkovitost in zaupanje v institucije. Seveda bodo prav ti ukrepi naleteli na silovit odpor tranzicijske levice, saj posegajo v omrežja političnega in interesnega vpliva, ki so se gradila desetletja. Toda to je neizogiben del vsake resne normalizacije države,« je dejal.

Prof. dr. Boštjan M. Turk, sicer avtor številnih knjig o slovenski tranziciji, je sicer že vnaprej napovedal, da bo naslednji premier v Sloveniji prav Janez Janša. In sicer v knjigi Zamolčana stran, ki je izšla decembra. Kmalu po šokantnem umoru Aleša Šutarja, okoli 25. novembra 2025, je namreč zapisal: »Romska problematika bo tako peklenski stroj oz. šah mat položaj za sleherno levičarsko vlado, ki bi eventualno nastopila po Golobovi. A to je malo verjetno. Pereči problem bo namreč deloval v smeri, da bo na sedež vlade na Gregorčičevi v Ljubljani, po avtomatskem refleksu, nameščal tistega, ki bo problemu kos. Sicer bo država eksplodirala. To pa bo – spet po samodejnem ključu – nekdo iz demokratične alternative, izhajajoče iz Demosa. Glede na to, da lahko tak mandat dobi samo predsednik najmočnejše politične skupine v tej konstelaciji, ni potrebno ugibati, kdo bi to bil.« (Zamolčana stran, str. 12). Šest mesecev po tej napovedi se je slednja tudi izpolnila.

Na isti strani je še zapisal: »Spričo tega, a tudi spričo drugih oblik splošnega nezadovoljstva, ki ga sproža socialistično lomastenje po Republiki, sploh ni vse turobno. Golobova vlada je v vojni z vitalnimi plastmi slovenskega naroda: s podjetniki, z zdravniki, s kmetstvom in z upokojenci. Tisti, ki so ves čas preštevali palestinske žrtve in klicali h koncu masakrov v Gazi, so danes prvi, ko je potrebno zakonsko odrediti zastrupljanje nemočnih, starejših ljudi. Bolj očitnega protislovja levice si ni mogoče zamisliti. Če se pri tujcih kričeče zavzemajo za življenje, nad slovenske državljane, nad najbolj ogrožene, brez sramu kličejo smrt. Ljudje to vidijo in pomnijo. Zato bo prišlo do preobrata, drugače ne more biti.« (Zamolčana stran, str. 12).

»In prav to se danes dogaja. Zato sem glede prihodnjih let optimističen. Slovenija je po dolgem času ponovno dobila možnost, da se začne ukvarjati sama s seboj, s svojimi ljudmi, varnostjo, gospodarstvom in prihodnostjo. Napadi kaviar levičarjev bodo močni, medijski pritiski prav tako, toda mislim, da je ključni politični tok že obrnjen,« je dejal v pogovoru za Demokracijo. Kot pravi, so ljudje namreč začeli glasovati za normalnost, red in učinkovitost. »To pa je dolgoročno vedno močnejše od ideološkega hrupa.«