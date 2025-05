Na Dunaju že okoli 300 povsem muslimanskih vrtcev

Piše: Andrej Sekulović

Po zadnjih podatkih urada svetovalke mesta Dunaja za izobrazbo Bettine Emmerling iz vrst liberalne stranke Neos so otroci muslimanske veroizpovedi postali največja verska skupina v mestnih osnovnih in srednjih šolah.

Združeni narodi opredeljujejo genocid v petih točkah, med njimi pa je tudi ta: »Naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim razmeram, ki naj privedejo do njenega popolnega ali delnega fizičnega uničenja.« Po tej definiciji bi lahko trdili, da so danes evropski narodi podvrženi tihemu genocidu v obliki velike demografske zamenjave. Na tem področju so najbolj zaskrbljive statistike glede mladoletnega in mlajšega prebivalstva. Če hočemo okusiti resnični multikulturalizem, nam ni treba potovati v Pariz ali London, temveč se lahko zapeljemo do Dunaja, nekdanje prestolnice mogočnega imperija, ki se spreminja v pandemonij ljudstev in jezikov. Dunaj je bil sicer kot prestolnica cesarstva vedno precej svetovljansko mesto, a sedaj ne slišimo na njegovih ulicah le različnih evropskih jezikov, temveč se srečujemo s temnimi obrazi tujcev iz daljnih dežel in celin.

Islam najbolj razširjena religija v šolskih klopeh

Še lani je delež muslimanskih učencev znašal 39,4 odstotka, sedaj pa je presegel 40 odstotkov. V dunajskih šolskih klopeh sedi namreč kar 41,2 odstotka muslimanov in muslimank. Objavljeni podatki sprožajo pri naši sosedi vročo javno razpravo o raznolikosti, islamizaciji in multikulturnosti. V raziskavo je bilo vključenih približno 112.600 otrok iz osnovnih in srednjih šol, pa tudi iz šol za otroke s posebnimi potrebami in politehnične šole. Osrednji mediji pišejo, da ti podatki odražajo spreminjanje demografije šolarjev skozi čas, a bolj preprosto lahko temu rečemo posledica množičnih migracij in velike zamenjave. Medtem ko je v šolah vse več Alahovih sinov in hčera, se krščanska populacija šolarjev in šolark krči. Kristjani namreč predstavljajo v dunajskih šolah skupaj le še 34,5 odstotka učencev. Med njimi je 15,5 odstotka katoličanov, 14,5 odstotka pravoslavcev in 1,7 odstotka evangeličanov. 23 odstotkov učencev ne pripada nobeni verski skupini, od manjših skupin pa je 0,2 odstotka budistov in 0,1 odstotka judov.

Liberalci zaskrbljeni, a ne zaradi Avstrijcev

Bettine Emmerling je seveda, kot lahko pričakujemo od levičarjev in liberalcev, pozdravila versko in kulturno raznolikost Dunaja. Kljub temu pa je izrazila tudi skrb glede določenih trendov med muslimansko mladino. A pri tem ne gre za skrb zaradi velike zamenjave ali izginjanja etničnih Avstrijcev in Avstrijk, temveč jo skrbi predvsem način življenja, ki temelji na fundamentalističnih interpretacijah verskih besedil, ki so sovražne ženskam, manjšinam ali sami demokraciji, je izjavila za Avstrijsko tiskovno agencijo. Poleg tega, da so bolj verni od svojih staršev, naj bi mladi muslimani obenem bili tudi bolj nestrpni do skupnosti LGBTQ in istospolnikov ter judov. S tem prihaja na dan seveda velika ironija levičarskega početja; zavzemajo se za enakost vseh in za popolnoma liberalno Evropo, hkrati pa na njena tla množično uvažajo prebivalstvo tretjega sveta z izjemno reakcionarnimi in tradicionalnimi pogledi.

Bodo tujce v šolah učili demokratičnosti?

A brez skrbi, liberalci, kakršna je Emmerlingova, že imajo rešitev. Da bi se bojevala proti muslimanski homofobiji in antisemitizmu, hoče v učni načrt uvesti nov predmet »življenje v demokraciji«. V svojih zablodah namreč liberalci menijo, da je treba reakcionarnim priseljencem le dopovedati, kako je sodoben liberalizem s transspolnostjo, rasno raznolikostjo in vsem, kar gre zraven, pravzaprav super. Ko bodo to sprevideli, bodo hitro pozabili na svoje tradicije in običaje ter hiteli sprejemati sodobne progresivne vrednote. Namesto remigracije je torej rešitev izobraževanje in spreminjanje po eni strani domačinov, da sprejmejo tujce, in po drugi strani tujcev, da sprejmejo mavrične globalistične vrednote. Cilj tega predmeta bi bil namreč ustvariti skupne temelje za učenje o človekovem dostojanstvu, demokratičnih vrednotah in spoštljivem sobivanju ne glede na otrokovo religijo ali etnijo. Skratka, gre za nov projekt liberalnega pranja možganov. Ob tem je Emmerlingova pozdravila tudi načrte svojega strankarskega kolega, ministra za izobraževanje Christopha Weiderkehra, ki hoče omenjeni predmet vključiti v nacionalni učni načrt.

Sovražnik je znotraj obzidja

Islamizacija Dunaja se odraža poleg stanja v šolah tudi v lokalni politiki. Na zadnjih dunajskih lokalnih volitvah je bila med kandidati tudi Sali Attia, Palestinka, ki se je iz predvolilnih plakatov smehljala Dunajčanom zavita v naglavno ruto. Attia je kandidatka stranke SÖZ ali Socialne Avstrije za prihodnost, lani pa je bila na državnih volitvah kandidatka Liste Gaza, samooklicane »antisionistične« stranke, povezane z muslimani in s skrajno levico. No, stranka SÖZ se zavzema za pravice muslimanov in hoče razglasiti zadnji dan ramazana za državni praznik ter ga slaviti na enem od glavnih dunajskih trgov. Raziskava Inštituta za demografijo iz leta 2017 napoveduje, da bo do leta 2046 vsak tretji prebivalec musliman. Dunaj se je leta 1683 s pomočjo poljskih huzarjev hrabro branil pred otomansko sabljo in polmesecem ter prevladal. A tokrat se zavojevalci že rojevajo znotraj zidov mesta. Zato ni presenetljivo, da v Avstriji dobiva vse večjo podporo desnica, ki je tudi zmagala na zadnjih volitvah, vendar pa Kicklovim svobodnjakom, ki podpirajo remigracijo, ni uspelo sestaviti vlade.

To je zamenjava, ne priseljevanje

Desnica se je na podatke ostro odzvala, a v nasprotju z liberalci ne zato, ker bi jo izključno skrbela varnost homoseksualcev in transspolnikov. Poslanec državnega zbora iz vrst svobodnjakov (FPÖ) Maximilian Weinzierl je opozoril, da se lahko zgodi, da Avstrijci postanejo tujci v lastni domovini: »To je neposredna posledica zamenjave prebivalstva, zlorabe azila in zanikanja realnosti s strani SPÖ, ÖVP in Zelenih,« je bil kritičen tako do levih kot desnosredinskih strank. Izpostavil je tudi, da FPÖ na to problematiko, ki sedaj postaja resničnost, opozarja že desetletja in da so migranti preplavili našo severno sosedo. »To ni priseljevanje, to je zamenjava,« je poudaril.

Lahko se zgodi tudi nam …

Nedavno se je v Ljubljani kot gost na identitarnem pogovornem večeru mudil Martin Sellner, eden vidnejših aktivistov Generacije identitete, ki je prav tako napisal knjigo o remigraciji. Tudi on je govoril o tej problematiki. Kot je dejal, imajo na Dunaju cone »no go«, kjer vas lahko napadejo in celo zabodejo, če ste domačin, saj gre za območja, ki jih praktično obvladujejo muslimanski priseljenci. Poleg tega, da so muslimani največja verska skupina v šolah, je dejal tudi, da je na Dunaju že okoli 300 muslimanskih vrtcev. Dodal je, da se islamizacija širi tudi s t. i. etničnim glasovanjem, saj migranti vedno glasujejo za levico in kasneje za svoje stranke v skladu s svojimi interesi, ki pa niso tudi interesi Avstrijcev. Prav tako je opozoril, da tudi Slovenija ni varna pred takšno usodo: »To se lahko zgodi tudi vam, tudi temu prečudovitemu mestu Ljubljani, če imate vlade, ki niso identitarne in jim ni mar za vaš narod in kulturo. Za zdaj se še ne soočate z islamizacijo, ker smo bili mi prvi na vrsti. Za nami pridete tudi vi.« Kot je dejal, je islamizacija kot goreča hiša, Avstrija in Zahodna Evropa sta v prvem nadstropju, Slovenija in Vzhodna Evropa pa v drugem in tretjem. Kot vemo, tudi naše nadstropje v zadnjih letih vse bolj ovijajo plameni islamizacije in velike demografske zamenjave.