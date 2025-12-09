Moskva ne bo sprejela miru, dokler ne bo cena previsoka

Piše: C. R.

Ruski predsednik Vladimir Putin tudi po več kot dveh letih vojne v Ukrajini ne kaže resne pripravljenosti za sklenitev mirovnega sporazuma. Tudi zadnji diplomatski poskusi, med njimi obisk ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Moskvi, niso prinesli spremembe.

Kremelj je pobude zavrnil, istočasno pa nadaljeval z vojaškimi napadi na ukrajinska mesta, kar je še en dokaz, da Moskva v tem trenutku ne išče kompromisa, temveč nadaljevanje konflikta pod lastnimi pogoji.

Ruska izhodišča ostajajo nespremenjena: priznanje okupiranih ozemelj kot del Rusije, demilitarizacija Ukrajine in zagotovilo, da se država nikoli ne bo približala članstvu v Natu. Ti pogoji so za Kijev nesprejemljivi, za Zahod pa pomenijo kapitulacijo ukrajinske suverenosti. Čeprav je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nakazal pripravljenost na določene prilagoditve mirovnega načrta, se osnovni zahtevi Moskve in Kijeva niti približno ne ujemata. Zahodni diplomati medtem opozarjajo, da Putin kaže le navidezno pripravljenosti na dialog, v resnici pa čaka na razvoj dogodkov na bojišču.

Analitiki poudarjajo, da se Putin za zdaj ne sooča s takšnimi političnimi, gospodarskimi ali vojaškimi pritiski, ki bi ga prisilili v resne pogovore. Rusija je gospodarstvo vsaj delno preusmerila na nove trgovinske partnerje, na fronti pa kljub velikim izgubam ohranja pobudo v nekaterih sektorjih. V takšnih okoliščinah Moskva očitno verjame, da lahko z vztrajanjem pridobi več, kot bi z diplomacijo. Zato ni pričakovati, da bi Putin sprejel mirovni sporazum, ki ne vsebuje bistvenih ukrajinskih popuščanj.

V tem trenutku je zato ključni dejavnik, ki bi lahko spremenil ruski pristop, sprememba razmerja stroškov in koristi. Dokler bo Kremelj ocenil, da lahko nadaljuje vojno brez pretiranih posledic za notranjo stabilnost ali vojaške operacije, bo vztrajal. Šele ko bi se cena konflikta – tako gospodarska kot politična ali vojaška – za Rusijo bistveno povečala, bi lahko prišlo do resničnega premika v pogajanjih. Za zdaj pa ostaja jasno: mir ni blizu, dokler Moskva ne občuti, da nadaljevanje vojne ni več vzdržno.

Vir: www.nypost.com