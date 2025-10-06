Kriza se poglablja, premier po manj kot mesecu odstopil

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv)

Francoski premier Sébastien Lecornu je po manj kot enem mesecu na položaju nepričakovano odstopil, kar je potrdila Elizejska palača. Gre za znak resne politične krize in širšega nezadovoljstva z vodnjem države.

Predsednik Emmanuel Macron je odstopno izjavo premierja Sébastiena Lecornuja sprejel, vendar še ni imenoval naslednika, kar ustvarja negotovost pred prihajajočimi volitvami.

Lecornu je funkcijo prevzel sredi septembra po odstopu Elisabeth Borne, a se je umaknil le nekaj ur po oblikovanju svojega kabineta, medtem ko je opozicija zagrozila z glasovanjem o nezaupnici.

Njegov odhod, kot že sedmega premiera v Macronovem mandatu, kaže na resno politično nestabilnost v Franciji.

Vodja Nacionalnega zbora Jordan Bardella je ob tem pozval k razpustitvi parlamenta in razpisu novih volitev, saj po njegovem mnenju država ne more delovati z vlado, ki pade, še preden začne delati.

Politična kriza, proračunske težave in protesti

Spomnimo: Francija zadnje mesece tone v političnem kaosu – odstop premierja, vprašljiva prihodnost vlade, proračunske težave in protesti.

Ob tem pa se pojavlja vprašanje pomena krize za EU, zlasti sedaj, v luči ruske invazije, ko je potrebna notranja trdnost in stabilnost. Francija je namreč ena ključnih gospodarskih in političnih sil Evrope.