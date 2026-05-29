Nika Podakar med kadrovskimi okrepitvami Gibanja Svoboda v javni upravi

Piše: A. H.

Golobovi tudi v zadnjih izdihljajih skrbijo za zaposlovanje lojalnih kadrov. Infrastrukturno ministrstvo pod vodstvom Alenke Bratušek je zaposlitev za nedoločen čas izvedlo še v prejšnjem tednu. Sicer pa se je stalno mesto v zavetju javne uprave, konkretno na Ministrstvu za javno upravo, našlo tudi za vidno članico stranke Gibanje Svoboda Niko Podakar.

Nika Podakar, ki je na listi Gibanja Svoboda neuspešno kandidirala za poslanko, se je za nedoločen čas zaposlila na delovnem mestu višje svetovalke. Portal 24ur se je dokopal do podatkov glede zaposlovanja na ministrstvih v času aktualne vlade, pri čemer so se osredotočili tudi na obdobje od tokratnih državnozborskih volitev do 26. maja. Predsednica podmladka Gibanja Svoboda in hčerka bivše vodje Specializiranega državnega tožilstva, ki je na listi Gibanja Svoboda neuspešno kandidirala za poslanko, se je za nedoločen čas zaposlila na delovnem mestu višje svetovalke.

Podakarjeva pa ni edina, ki ji je na Ministrstvu za javno upravo uspelo priti do zaposlitve za nedoločen čas. Prej omenjeni medij namreč navaja, da so trije javni uslužbenci, zaposleni na podlagi osebnega zaupanja, po prijavi na razpis prišli do dela za nedoločen čas. Bojana Bavec se je zaposlila na delovnem mestu vodje sektorja, Špela Horvat pa na delovnem mestu sekretarke.

Od volitev največ razpisov objavili na finančnem ministrstvu

Podatki kažejo, da so ministrstva od volitev dalje objavila 70 razpisov, s katerimi so iskala primeren kader za zasedbo mest sekretarja, podsekretarja, vodje oddelka in sektorja ter višjega svetovalca. V sedmih primerih so iskali sekretarje, ki prejemajo 3.163,06 evra bruto osnovne plače na mesec, v 27 primerih podsekretarje, v 34 primerih višje svetovalce, na dveh razpisih pa vodje oddelka oziroma sektorja.

Finančno ministrstvo, ki ga zaenkrat še vodi Klemen Boštjančič, je tisto ministrstvo, ki prednjači po številu javnih razpisov. V obdobju dveh mesecev so namreč objavili deset razpisov za višjega svetovalca in pet razpisov za podsekretarja. Čeprav je znano, da se Ministrstvo za solidarno prihodnost poslavlja, so 6. maja vseeno objavili razpis za strokovnega sodelavca za nedoločen čas. Precejšnje kadrovske potrebe je bilo zaznati na Direkciji RS za vode, ki sodi pod Ministrstvo za naravne vire in prostor. “V obdobju, ki smo ga pregledovali, je direkcija objavila 17 javnih razpisov za zaposlitev za nedoločen čas. V enem primeru je šlo za delovno mesto sekretarja, v petih za delovno mesto podsekretarja, s tremi razpisi so iskali vodjo oddelka, z dvema pa višjega svetovalca.”

V mandatu gospodarskega ministra Matjaža Hana sta se na ministrstvu za nedoločen čas zaposlila dva kabinetna uslužbenca. Na zunanjem ministrstvu, ki ga vodi nekdanja predsednica stranke SD Tanja Fajon, so zaposlili osem kabinetnih uslužbencev. V tem mandatu so na ministrstvu za delo, ki ga vodi Luka Mesec, šest uslužbencev, ki so bili sprva zaposleni za določen čas v ministrovem kabinetu, zaposlili za nedoločen čas. Enako število kabinetnih uslužbencev se je zaposlilo tudi na ministrstvu za izobraževanje.

Pet kabinetnih uslužbencev so za nedoločen čas zaposlili na obrambnem ministrstvu, po odhodu Boštjana Poklukarja z mesta notranjega ministra pa se je na obrambnem ministrstvu za nedoločen čas zaposlila še ena oseba. Dva kabinetna uslužbenca sta se na kulturnem ministrstvu, ki ga vodi Asta Vrečko, zaposlila po volitvah. Dva sta se za nedoločen čas zaposlila že pred tem. Na finančnem ministrstvu so zaposlili eno kabinetno uslužbenko, na infrastrukturnem ministrstvu pa so za nedoločen čas na strokovno-tehnično delovno mesto in nižje uradniško mesto zaposlili dve osebi. Na kmetijskem ministrstvu so se v tem mandatu za nedoločen čas zaposlili štirje kabinetni uslužbenci. Na okoljskem ministrstvu so za nedoločen čas v letošnjem letu zaposlili tri kabinetne uslužbence, pred tem pa sta dve osebi že dobili zaposlitev za nedoločen čas.