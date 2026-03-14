Konservativec prevzel oblast v Čilu, napovedal boj proti levičarskemu kriminalu

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv)

José Antonio Kast je prisegel kot novi predsednik Čila in napovedal odločne ukrepe proti kriminalu, korupciji ter nezakonitim migracijam. V govoru ob nastopu mandata je ostro kritiziral stanje države pod prejšnjo vlado in poudaril, da so javne finance oslabljene ter da sta organizirani kriminal in trgovina z drogami v porastu. Nasledil je nekdanjega predsednika Gabriela Borica.

Med prvimi ukrepi je José Antonio Kast odredil obsežno revizijo vseh državnih ministrstev in institucij, da bi odkrili morebitne finančne nepravilnosti, poroča Breitbart News.

Hkrati je sprejel odločitev o okrepitvi nadzora na severni meji, predvsem proti Bolivija, kjer želi povečati prisotnost vojske, uporabiti drone in izboljšati nadzor nad nezakonitimi prehodi.

Ukrep je del širše politike za zajezitev nezakonitih migracij in kriminalnih združb, med drugim venezuelske tolpe Tren de Aragua.

Kast je napovedal tudi program “Mejni ščit”, ki vključuje tehnološki nadzor meje, boljše sodelovanje varnostnih služb ter učinkovitejše deportacije ob spoštovanju zakonodaje.