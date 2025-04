Jasionka brez vojakov: Kaj pomeni premestitev ameriških vojakov s Poljske?

Piše: C.R.

ZDA po treh letih umikajo svoje vojake iz baze Jasionka, ki se nahaja blizu ukrajinske meje. Raketne baterije patriot, ki so varovale letališče in bazo, so januarja umaknile v Nemčijo, zdaj pa so jo zapustili tudi padalci iz 82. divizije ameriške vojske. Natove sile naj bi prevzele odgovornost za bazo. Ta baza je ključno logistično središče za dostavo ameriške vojaške opreme v Ukrajino. Novica o umiku vojakov je sprožila veliko razpravo v poljskem javnem diskurzu. Čeprav celoten obseg selitve ni jasen in ZDA niso napovedale popolnega izstopa iz Poljske, selitev sil s tako simbolične lokacije postavlja vprašanja o trajnosti in okviru vpletenosti ZDA v srednjo in vzhodno Evropo.

Glede na poročila Financial Timesa in NBC News Pentagon razmišlja o zmanjšanju števila vojakov v regiji – zlasti na Poljskem in v Romuniji – za približno polovico. To je predvideno kot del širše strategije za “racionalizacijo virov” in usklajevanje vojaške prisotnosti z operativnimi potrebami, ki jo je pripravila administracija J. Bidna. Nekateri viri kažejo, da je ta premestitev rotacijska in ne pomeni trajnega zmanjšanja prisotnosti ZDA na Poljskem. Pomembno je tudi omeniti, da so ameriške enote še vedno nameščene na drugih območjih Poljske, zlasti v zahodnih in severnih regijah.

Umik ameriških vojakov iz Jasionke pa lahko nakazuje, da bodo ZDA močno zmanjšale podporo ukrajinski vojski. Takšna dejanja bi lahko tudi spodbudila Rusijo, da izzove napetosti na vzhodu Poljske. V tem kontekstu premestitev ameriških sil ne pomeni opustitve strateškega partnerstva s Poljsko. Kljub temu bi lahko spodbudilo ponovno oceno, kako je mogoče vzpostaviti trajna varnostna jamstva – ne samo s prisotnostjo vojakov, temveč tudi s skupnimi interesi, naložbami v obrambno infrastrukturo in aktivno diplomacijo. Ohranjanje močnih čezatlantskih vezi in krepitev zaupanja z zavezniki sta za Poljsko ključna. Ni treba, da bi preselitev iz Jasionke spodkopala to strategijo, če je del širšega, preglednega načrta. Ne pomeni umika iz celotne regije.

Vir: Łukasz Wojdyga, direktor Centra za strateške študije Warsaw Enterprise Institute