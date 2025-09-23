(INTERVJU) George Simion: »Poljska in Romunija potrebujeta močnejše zavezništvo, ker bi lahko odločalo o prihodnosti Evropske unije.«

Piše: Lionel Baland

Na Ekonomskem forumu v Karpaczu na Poljskem smo se udeležili predstavitve stališč Georgea Simiona, predsednika romunske nacionalistične stranke AUR – po anketah naj bi bila vodilna stranka v Romuniji z 41 odstotno podporo –, ki je tudi podpredsednik stranke Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

V intervjuju s poljskim novinarjem in pisateljem Piotrom Gociekom je George Simion glede poljsko-romunskega sodelovanja izjavil, da Poljska in Romunija potrebujeta močnejše zavezništvo, ker bi lahko odločalo o prihodnosti Evropske unije.

Čeprav sta državi že zaveznici, najprej politično znotraj Evropske unije in nato vojaško kot članici Nata, ga je Piotr Gociek vprašal, kaj s tem misli. George Simion trdi, da morata državi, čeprav strateško partnerstvo med Romunijo in Poljsko obstaja le na papirju, tesneje sodelovati, saj sta najpomembnejši državi v regiji.

George Simion si ne more predstavljati boljšega strateškega pristopa v korist tega dela sveta kot zbliževanje med Poljsko, Romunijo in Združenimi državami. Te države so najmočnejše v regiji in so razumne, krščanske države, ki sledijo stopinjam tistih na oblasti v Washingtonu.

Navaja: »Seveda razmišljamo o načrtu Intermarium velikega poljskega junaka maršala Jožefa Piłsudskega, ki je dejal, da smo isti narod pod dvema različnima zastavama. Pogledamo na vzhod in vidimo agresivni imperij [Rusijo], ki nas je napadel, pobijal naše dedke in babice ter okupiral naše ozemlje. Na zahodu vidimo Evropo, ki se uničuje z nezakonitim priseljevanjem in neumnim zelenim dogovorom, ki povzroča revščino našim državljanom, ter z naraščajočo cenzuro.

