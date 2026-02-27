(INTERVJU) David Alandete: Trump od leta 2015 prevladuje v javnem življenju Združenih držav. Zdaj imamo že desetletje trumpizma.

Piše: Alvaro Penas

David Alandete je diplomiral iz avdiovizualnih komunikacij in magistriral iz novinarstva na šoli El País ter iz mednarodnih odnosov na Univerzi George Washington.

Bil je namestnik urednika pri El Paísu in delal kot dopisnik na Bližnjem vzhodu in v Združenih državah. Poročal je o konfliktih v Afganistanu, Siriji in Egiptu ter iz Mehike in Brazilije. Leta 2019 je prejel Eisenhowerjevo nagrado za svobodo izražanja za svoje preiskave ruskega vpliva v Kataloniji, o katerih je leta 2024 objavil knjigo La trama rusa (Ruska zarota). Trenutno je dopisnik iz Bele hiše za dnevni časopis ABC in je pravkar objavil knjigo Objetivo venganza (Cilj: Maščevanje), ki analizira Trumpovo vrnitev v Belo hišo.

Svojo knjigo ste naslovili »Cilj: Maščevanje«. Je Trumpov drugi mandat po kontroverznih volitvah leta 2020 in preganjanju motiviran z maščevanjem?

Med volilno kampanjo leta 2024 je večkrat dejal: »Jaz bom vaša maščevalnost.« Trump mora poravnati račune in jih poravnava. Jasno je, da je svojo vrnitev načrtoval že nekaj časa, očistil stranko, predstavniški dom in senat, po zmagi pa je očistil tudi Svet za nacionalno varnost, razvojno pomoč, diplomacijo in vse ostalo. Očistil je tudi vodstvo Pentagona in zamenjal številne načelnike in generale. Gre za nekakšno maščevanje v fazah, ki še ni končano.

Še naprej se ukvarja z vprašanjem, ali so bile volitve leta 2020 ukradene, čeprav vsi znaki kažejo na njegov poraz, na venezuelski strani pa še naprej preiskuje takratno obtožbo, da se je čavizem infiltriral v ameriške volilne sisteme. Še vedno ga zanima, ali je bil v Venezueli ustvarjen mehanizem za volilne goljufije.

Od zunaj se včasih zdi, da Trumpova administracija pri določenih vprašanjih improvizira, k temu pa moramo dodati še pristranskost mnogih medijev proti Trumpu in predsednikove protislovne izjave. Je vse tako kaotično, kot se zdi? Je to strategija?

Ne moremo reči, da ni kaotično, ker je, je pa to metodičen kaos. Ko Trump želi nadzorovati narativ ali se uveljaviti, ko mu stvari ne gredo tako dobro, v sistem vnese dober odmerek kaosa. Začne govoriti o vprašanjih, ki preusmerjajo pozornost, kot je to storil s Panamo ali Grenlandijo, ko so bili pod vprašajem Epsteinovi dosjeji. Za kaosom stoji metoda in nekaj, kar je Steve Bannon rekel med Trumpovim prvim mandatom, se zdaj uporablja: »Pravi sovražnik trumpizma ni Demokratska stranka, pravi sovražnik so mediji.« In najboljši način za izčrpavanje in uničenje medijev je, kot je dejal Bannon, »da cono napolnimo s sranjem.« Trump to počne nenehno in zelo učinkovito, ne da nam predaha z eno polemiko za drugo.

Vendar pa vlada tudi kaos pri izvajanju njegovih politik, kot smo videli pri zvišanju carin. Verjamem, da je Trump sam kaos in da to nagovarja njegove volivce ter celo ustvarja …

Več: