Greta izgnana iz Izraela skupaj s preostalimi 170 radikalnimi aktivisti

Piše: Domen Mezeg (Nova24tv)

Greta Thunberg in 170 drugih aktivistov iz propalestinske flotilje Global Sumud za Gazo so bili izgnani iz Izraela in so z letališča Ramon v južnem Izraelu odpotovali proti Grčiji in Slovaški.

Fotografije, ki jih je objavilo izraelsko zunanje ministrstvo, prikazujejo deportirane v sivih trenirkah in belih majicah. Aktivisti prihajajo iz številnih držav, med drugim iz Grčije, Italije, Francije, Švedske, Poljske, Nemčije, ZDA in drugih, poroča The Times of Israel.

Izrael trdi, da so bila vsem udeležencem zagotovljena pravna jamstva in da gre za vnaprej načrtovano kampanjo lažnih novic. Edini incident naj bi bil ugriz s strani španskega udeleženca v Ketziotskem zaporu. Ugriznil naj bi zdravstvenega delavca.

Po drugi strani pa Thunbergova in drugi trdijo, da so bili pridržani v nezakonitih razmerah. S temi poleti se je skupno število deportiranih aktivistov iz flotile povečalo na 341, medtem ko jih 138 še ostaja v Izraelu.

Spomnimo: Global Sumud Flotilja – skupina skrajno levih mednarodnih aktivistov je s plovili (nekatera naj bi celo pripadala teroristični skupini) poskušala prebiti domnevno izraelsko blokado Gaze s kvazidostavo humanitarne pomoči.

Po akciji izraelskih komandosov, ki so aktiviste prestregli in poslali nazaj v njihove domovine, pa so v EU izbruhnili nasilni protesti. Mediji vas želijo prepričati, da vsa EU stoji za flotiljo, medtem ko ankete kažejo, da večina Evropejcev takšnih cirkuških predstav ne podpira.