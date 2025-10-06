Epidemija padcev skozi okno v Rusiji se nadaljuje: »Založnik znanega sovjetskega časopisa Pravda umrl po padcu skozi okno«

Piše: Vančo K. Tegov

Te dni ruska policija preiskuje smrt še ene znane osebnosti, ki je padla skozi okno. Vodja založbe Pravda, 87-letni Vjačeslav Leontijev, je skočil z višine 21 metrov v zahodni Moskvi. Prostovoljno!? Truplo Leontijeva je bilo najdeno v bližini njegovega doma.

Okenski ponesrečenec je v preteklosti vodil znameniti sovjetski časopis Pravda – ali »Resnica« nekoč glavni organ vladajoče komunistične partije, in to vlogo opravljal še dolgo po razpadu ZSSR leta 1991. Leontijev naj bi vedel za skrivno bogastvo stranke. In seveda za posameznike, ki imajo ali so imeli svoje rezervno ali redno denarno »črpališče«. Izkušeni založnik je umrl v soboto zvečer in policija preiskuje, ali je šlo za nesrečo, samomor ali nečedno igro.

Ruski novinar v izgnanstvu Andrej Malgin je o »nenavadni smrti« poročal v objavi na družbenih omrežjih: »Padci skozi okno se nadaljujejo … Leontijev je padel skozi okno. Našli so ga v bližini njegovega doma na ulici Molodogvardeyskaya.«

»Dajal je vtis nekakšnega skritega, podzemnega milijonarja,« je dodal Malgin, ugibajoč o Leontijevem skrivnem bogastvu, in dodal: »Veliko je vedel o »partijskem denarju« – založba Pravda je bila najbolj dobičkonosno podjetje v poslovnem imperiju Centralnega komiteja KPSS . Kako znano, kaj ne, celo paralele so možne. Pri nas je imela partija prav tako svoje obvode, dovode in odvode denarja nekam, potem pa kot »vlagateljski« denar nazaj. Nepotrjena in nepreverjena poročila namigujejo na to, da je imel Leontijev zdravstvene težave.

Rusija je med vojno v Ukrajini in tik pred njo »utrpela« vrsto smrti vodilnih menedžerjev velikih podjetij.

Kaj pa je bilo pred kratkim?

Prejšnji mesec so pred petzvezdičnim hotelom Skypoint Luxe – prej Sheraton – na mednarodnem letališču Šeremetjevo v Moskvi našli truplo nekdanjega šefa prometa v Sankt Peterburgu Aleksandra Fedotova. Poročali so, da je bil na poslovnem potovanju in da je bil nastanjen v sobi v ” višjih nadstropjih ” hotela. Preiskava kriminala še poteka, vendar naj ne bi našli nobenega poslovilnega pisma.

Fedotov je bil povezan s 53-letnim ministrom za promet Vladimirja Putina, Romanom Starovoitom, čigar smrt julija – uradno razglašena za samomor nekaj ur po tem, ko ga je Putin odpustil – ostaja zelo sumljiva zaradi obtožb, da so ga pred smrtjo mučili oziroma neprostovoljno pripravljali za dejanje iz »obupa«.

Med drugimi sumljivimi smrtmi je tudi smrt 67-letnega tajkuna Lukoila Ravil Maganov, ki je septembra 2022 padel skozi okno elitne Centralne klinične bolnišnice v Moskvi, znane tudi kot Kremeljska klinika.

Nadomestil ga je Vladimir Nekrasov, ki je oktobra 2023 umrl v starosti 66 let zaradi “akutne srčne odpovedi”. Tako Maganov kot Nekrasov sta nasprotovala Putinovi vojni.

»Težave« na obzorju…

Moskovski črni humor zatrjuje, da so cene nepremičnin strmoglavile v predelih, kje se dogajajo ti padci skozi okna. Ali je zaradi tega tudi sam Putin zaskrbljen, zaenkrat nimamo zanesljivih informacij. Zaskrbljenost pa je očitna pri potencialnih prihodnjih skakalcih z oken, vsaj v evropskem delu Rusije. Ali se bo trenda padcev skozi okna razširil tudi v azijski del Rusije, pa za zdaj ni zanesljivih informacij.