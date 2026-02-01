Dokumentarec v ZDA ruši rekorde, pri nas ga spremljajo skrajno negativni komentarji v medijih

Piše: T. B. (Nova24tv)

Dokumentarni film Melania je doživel ogromen uspeh. Ocenjuje se, da bo do konca otvoritvenega vikenda zaslužil več kot 8 milijonov dolarjev, kar predstavlja največji otvoritveni rezultat za dokumentarni film (brez koncertnih filmov) v zadnjih 14 letih – a se slovenski levi in osrednji mediji trudijo ta dosežek minimalizirati ali celo izkriviti resničnost, češ da je film “poraz”. Takšno izkrivljanje resnice, ki ignorira dejanske uspehe, kaže na ideološko pristranskost in poskus minimiziranja dosežkov prve dame slovenskega rodu.

Film je že prvi dan v 1778 dvoranah prinesel 2,9 milijona dolarjev, kar ga je uvrstilo na tretje mesto tedenske lestvice za grozljivkama Send Help in Iron Lung.

Sprva so analitiki napovedovali le 3 do 5 milijonov dolarjev, nekateri celo manj, a dejanski rezultat je presenetil celo hollywoodsko industrijo. Amazon je za pravice do filma odštel rekordnih 40 milijonov dolarjev, za promocijo in distribucijo pa namenil še približno 35 milijonov, kar skupaj predstavlja okoli 75 milijonov dolarjev – najvišjo vsoto, kdajkoli plačano za dokumentarec.

Gledalci so film sprejeli izjemno toplo. Ocena A na CinemaScore, 89-odstotna stopnja “definite recommend” na PostTrak in skoraj stoodstotna pozitivna reakcija publike na Rotten Tomatoes jasno kažejo na močno podporo med starejšimi ženskami (več kot 72 odstotkov obiskovalcev), republikanci (49 odstotkov) in v konservativnih regijah ZDA. Strokovnjaki, kot so analitiki Box Office Mojo, poudarjajo, da je takšen uspeh za dokumentarni žanr izjemen, saj so običajni zaslužki v tem segmentu precej nižji. Prvi dan je film v povprečju zaslužil 1631 dolarjev na dvorano, ocenjeno število prodanih vstopnic v ZDA pa znaša okoli 716.000 (ob povprečni ceni vstopnice 11,31 dolarja).

Premiera filma je potekala 29. januarja 2026 v prenovljenem Kennedy Centru v Washingtonu, nato pa je bil istočasno izdan v približno 27 državah, vključno s Slovenijo. V slovenskih kinematografih, kot je ljubljanska Odiseja, je bila premiera skoraj razprodana, distributer pa je izpostavljal izjemno zanimanje javnosti – lokalizirani napovednik je v manj kot dveh tednih dosegel skoraj 200.000 ogledov. Kljub temu tako ameriški kot slovenski osrednji in levi mediji vztrajajo pri narativu o “hladnem sprejemu” ali “film nikogar ne zanima”, kar močno kontrastira z dejanskimi številkami in specifičnim navdušenjem določenih gledalcev. To je očitno v ZDA, očitno pa tudi pri nas.

Levi mediji so si enaki v ZDA in Sloveniji

“Kot je bilo pričakovati, je Legacy Media brutalno ravnala s prvo damo. ‘The Atlantic’ ga je označil za ‘grozljivko’ in ‘sramoto’. Vanity Fair je dejal, da gre za slabo ‘propagando’, PMS-Now pa je dejal, da je bilo dejansko slabše, kot so napovedali. NPR pa je napovedal, da bo to finančni polom. Ironično je videti, kako so izgubili vso podporo, ki jo je financiral davkoplačevalec. Čestitke gospe Trump za uspešen dokumentarec in tudi za sprožitev Legacy Media,” je na platformi X zapisal Todd Starnes, voditelj oddaje na Newsmax.

Slovenija: Znani vplivnež komaj dobil sedež

Tudi pri nas so propagandni mediji skušali izkriviti resnično stanje, kar so opazili številni. Med njimi tudi poslovnež Jan Macarol, ki je med drugim opozoril: “Pri nas je film doživel pogrom, še preden se je zavrtel. Zakaj? Ker ruši narativo, ki vam jo servirajo pri večernih poročilih. Ruši sliko o Trumpu. Že zato se mora znajti na vašem seznamu.” Macarol je opisal stanje, zakaj Melania ni tako priljubljena, kot bi bila v nekaterih drugih okoliščinah, in da je za ogled dokumentarca dobro kupiti karto preko spleta, saj je za predstavo veliko zanimanje – kar znova postavlja poročanje slovenskih medijev o neuspehu povsem v drugo luč.

Film Melania”, ki ga je režiral Brett Ratner, spremlja prvo damo v 20 dneh pred drugo predsedniško inavguracijo Donalda Trumpa.