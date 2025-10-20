Brez razorožitve Hamasa ne bo denarja za obnovo Gaze

Piše: Bogdan Sajovic

Kopičijo se zahteve, da se mora Hamas razorožiti, preden bo v Gazo poslan denar za obnovo do vojne opustošenega območja.

Po ZDA in Egiptu se je uradno oglasila tudi Savdska Arabija in opozorila, da bi lahko načrt obnove Gaze propadel. Iz Riada so sporočili, da je pogoj za njihovo udeležbo pri financiranju obnove Gaze, razorožitev Hamasa, Hamas pa se mora tudi odreči vojaški in politični oblasti nad Gazo. Riad namreč pravi, da nimajo nobenega namena financirati obnovo ali krepitev Hamasa.

BREAKING: Saudi Arabia warns the Gaza reconstruction plan may collapse. Riyadh refuses to fund any effort that leaves Hamas armed or in control. Officials caution that leaving Qatar and Turkey in the lead is emboldening the group, and that only a neutral Western-led mission to… pic.twitter.com/iF4DccDjxl — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 19, 2025

Savdska Arabija pa zahteva tudi nevtralno, zahodno vodenje misije, ki bo vodila obnovo. Savdska Arabija namreč meni, da bi vodstvena vloga držav kot sta Turčija ali Katar v misiji za obnovo omogočila, da bi finančna pomoč namesto v obnovo odtekala k Hamasu.