Brez razorožitve Hamasa ne bo denarja za obnovo Gaze

Pripadniki teroristične organizacije Hamas (foto: GloboVision)

Piše: Bogdan Sajovic

Kopičijo se zahteve, da se mora Hamas razorožiti, preden bo v Gazo poslan denar za obnovo do vojne opustošenega območja.

Po ZDA in  Egiptu se je uradno oglasila tudi Savdska Arabija in opozorila, da bi lahko načrt obnove Gaze propadel. Iz Riada so sporočili, da je pogoj za njihovo udeležbo pri financiranju obnove Gaze, razorožitev Hamasa, Hamas pa se mora tudi odreči vojaški in politični oblasti nad Gazo. Riad namreč pravi, da nimajo nobenega namena financirati obnovo ali krepitev Hamasa.

 

Savdska Arabija pa zahteva tudi nevtralno, zahodno vodenje misije, ki bo vodila obnovo. Savdska Arabija namreč meni, da bi vodstvena vloga držav kot sta Turčija ali Katar v misiji za obnovo omogočila, da bi finančna pomoč namesto v obnovo odtekala k Hamasu.

