Bošnjaški nacionalist bi rad kandidiral za člana predsedstva BiH – je to plan, da se državo zruši do temeljev?

Piše: G. B.

Po tistem, ko mu je spodletel načrt množičnega zborovanja muslimanov v Širokem Brijegu, razvpiti Sanin Musa napoveduje novo akcijo: kandidaturo za člana predsedstva BiH.

Kot je znano, se Sanin Musa razglaša za konservativnega muslimana in domoljuba. Nastopa kot nasprotnik LGBT in je hkrati tudi nasprotnik denimo Milorada Dodika.

Toda poznavalci menijo, da stvari niso tako preproste, kot se zdijo na prvi pogled. Naši viri opozarjajo, da je Musa, sicer rojen v Sarajevu, šolan pa v Novem Pazarju (Sandžak, Srbija) dejansko zaveznik Aleksandra Vučića ter srbske obveščevalne službe, pa tudi Dodika. Da je postal aktiven in razvpit prav v tem času, ni nenavadno, saj imata velike težave tako Dodik kot Vučić. V tem trenutku bi tako Republiki Srbski kot Srbiji zelo prav prišla notranja oslabitev Federacije BiH in hrvaško-bošnjaškega zavezništva. Musa pa počne prav to.

Neposrednih dokazov, da bi bil Musa povezan z obveščevalnimi službami, sicer ni. Je pa mogoče povezati motive vseh strani v tej zgodbi.

Za zdaj resnih možnosti za uspeh sicer nima, vendar se to lahko spremeni, če bodo namerne provokacije na srbski strani sprožile spremenjen odziv Bošnjakov. To pa bi lahko pomenilo tudi konec BiH in nov balkanski sod smodnika.