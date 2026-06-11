Na Bližnjem vzhodu nov val vojne: Iran napadel ameriške letalske baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji

Piše: C. R.

Iranske oborožene sile so v odgovor na nove napade ZDA na jug Irana ponoči izvedle napade na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu, je danes sporočila iranska revolucionarna garda. Dodala je, da je balistične rakete izstrelila tudi proti letalski bazi v Jordaniji. Ta je javila, da je prestregla 20 raket.

Iranska vojska se je na nove ameriške napade že pred tem odzvala z napovedjo popolne zapore Hormuške ožine. Iranska revolucionarna garda je v izjavi, ki jo je objavila iranska tiskovna agencija Fars, danes sporočila, da je v napadih na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu zadela 18 ciljev.

Notranje ministrstvo Bahrajna je javilo, da so se aktivirale sirene, ki opozarjajo na nevarnost zračnega napada, in da so ostanki prestreženih dronov poškodovali domove in vozila v prestolnici Manama ter mestu Hamad Town.

Kuvajtska vojska je medtem na omrežju X objavila, da so njeni sistemi zračne obrambe prestregli “sovražne tarče v zraku”. Država je zaradi napadov začasno zaprla svoj zračni prostor.

Iranska revolucionarna garda je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila, da je balistične rakete izstrelila tudi proti ameriškemu poveljniškemu centru v Jordaniji. Tarča je bila po iranskih navedbah letalska baza Muwaffaq Salti, ki gosti ameriške sile. Pri tem naj bi Iran uničil “veliko število” ameriških bojnih letal in zmogljivosti.

Medtem ko je garda navedla, da je izstrelila 12 raket, je Jordanija poročala, da jih je prestregla 20. Potrdila je, da so poletele proti območju mesta Azrak, kjer se nahaja letalska baza Muwaffaq Salti. Žrtev ali škode naj pri tem ne bi bilo.

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je medtem sporočilo, da je zaključilo drugi zaporedni dan napadov, ki jih je označilo za samoobrambne in ki so se začeli v sredo slabo uro pred polnočjo po srednjeevropskem času.

Trump je v sredo napovedal, da bodo ZDA napadle Iran kljub premirju, ki velja od aprila, in njegovim prizadevanjem za sklenitev sporazuma o končanju vojne. “Včeraj smo jih močno udarili in danes jih bomo spet močno udarili,” je Trump povedal novinarjem v Beli hiši.

Teheran je v odgovor na napade sporočil, da je Hormuško ožino popolnoma zaprl za ladijski promet, kar je Centcom zanikal. “Komercialne ladje še naprej plujejo v Hormuško ožino in iz nje,” je, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, sporočil Centcom.