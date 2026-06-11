(VIDEO) Izraelski zunanji minister: Palestinska zastava na poslopju vlade je izraz izjemno radikalne in ekstremistične vlade

Piše: Nova24tv.si

Aleksander Rant je na Nova24TV opravil odmeven intervju z izraelskim ministrom za zunanje zadeve Gideonom Sa’arom. Sa’ar je optimističen glede bodočih odnosov med Slovenijo in Izraelom, prav tako je zaupal kaj si misli o t. i. vohunski aferi “Black Cube”, ki je odnevala v predvolilnem času.

Najprej ga je povprašal o zadnji najavi, da Izrael v Ljubljani odpira svoje veleposlaništvo. Minister je bil jasen: po njegovem mnenju bi morali že pred časom imeti veleposlaništvo v Ljubljani, a je bila pretekla vlada tako zelo sovražna do Izraela, da to ni bilo mogoče. Gre torej za potezo, neposredno povezano s spremembo oblasti. V trenutku, ko je videl, da bo Janez Janša prevzel oblast, naj bi potezo izvršil takoj, ko je Državni zbor potrdil novo vlado. Do konca meseca pa bodo imenovali tudi veleposlanika in začeli iskati lokacijo za izraelskega ambasadorja.

Ni razloga za slabe odnose

Veleposlanik je prepričan, da ni ne sedaj ne v preteklosti nobenega razloga, da bi bili izraelsko-slovenski odnosi talci izraelsko-palestinskih odnosov, saj gre za dolgoletni spor, ki ga želijo vsi rešiti. Na žalost v palestinski družbi po njegovih besedah vlada etos terorizma in nasprotovanja izraelski državi, kar je že v preteklosti preprečilo poskuse za pomiritev.

Saar zagotavlja, da imajo v zvezi s Slovenijo vedno dobre namene: kako lahko okrepijo gospodarske in turistične vezi ter investicije – po njegovem gre za skupen interes obeh držav. Pri tem pa opozarja, da nova vlada ni le prijateljska do Izraela, ampak tudi do ZDA.

Sporne poteze prejšnje vlade so počastitev terorizma

Rant ga je opozoril na sporne poteze prejšnje vlade: izobešanje palestinske zastave, prepoved vstopa v državo predsedniku vlade in ministru za obrambo ter celo prepoved pristanka enega od izraelskih letal – zanimalo ga je, kako je Izrael sprejel takšne sovražne poteze naše države, ki je bila tradicionalno prijateljska z Izraelom.

Veleposlanik je opozoril, da sta bila dva od teh ukrepov s strani nove vlade že razveljavljena. V zvezi s sovražnimi akcijami Golobove vlade pa je odgovoril, da je grozno, če obesiš palestinsko zastavo, ki je simbol terorizma in džihadizma na Bližnjem vzhodu, in na tak način terorizem »počastiš«. Menil je, da je to čudno in izraz izjemno radikalne ter ekstremistične vlade, ki smo jo po njegovem mnenju na žalost imeli v Sloveniji. Opozoril je, da so tudi v Dublin zaradi podobne politike zaprli veleposlaništvo.

Uslišane molitve

Dotaknila sta se tudi t. i. vohunskega škandala Black Cube. Saar je pragmatično odgovoril, da imajo težave z vso evropsko levico, saj ta postaja vse bolj skrajna. Po njegovem gre za absurdne obtožbe. Mosad ima danes po njegovem povsem druge cilje – spoštuje demokracije v državah.

Edina stvar v zvezi s Slovenijo, za katero so molili, je bila ta, da zmaga Janša – niso se vmešavali, so pa molili in so veseli, da so se molitve uresničile. Vedeli so, da bo Janša spremenil smer zunanje politike in da Slovenija ne bo več – med Irsko in Španijo – ena najbolj protiizraelskih in skrajnih vlad v Evropi.

Sodelovanje bo prineslo dobre novice za obe državi

Na vprašanje, ali lahko Slovenija in Izrael sodelujeta na področju znanja, tehnologije, diplomatskih odnosov in zavezništev, je veleposlanik povedal, da je v to prepričan – saj je prav to namen tega, da bodo v Ljubljano poslali enega najboljših veleposlanikov. Zaupal je, da je že imel plodovit razgovor s svojim kolegom Tonejem Kajzerjem v torek. Dogovorila sta se, da bosta ostala v stikih, da bi izboljšala odnose. Verjame, da bo sodelovanje prineslo dobre novice za oba naroda – novice o blaginji, sodelovanju in prijateljstvu.