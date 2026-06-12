V Slovenijo prispela nova ameriška veleposlanica, ki govori tudi slovensko

Piše: G. B.

Od včeraj dalje ima veleposlaništvo ZDA v Ljubljani spet redno vodstvo. Prispela je namreč veleposlanica Asel Roberts, ki je za slovenske medije dala izjavo v slovenščini.

Asel Roberts je bila rojena v Kazahstanu. Rojena je bila kot Asel Kalikyzy Telmenova v Almatyju (nekdaj Alma-Ata) leta 1976, tedaj še pod Sovjetsko zvezo. Kasneje se je preselila v ZDA in diplomirala na Georgetownu, zatem delovala pod različnimi administracijami ZDA, od predsednika Georgea Busha ml. dalje. Poleg materinega jezika ter angleščine tekoče govori rusko in japonsko. V času prejšnjega ameriškega predsednika Joea Bidna je vodila ameriški protokol.

Zadnja redna veleposlanica ZDA v Ljubljani je bila Jamie Harpootlian, ki se je poslovila s koncem julija 2024. To pomeni, da je bila Slovenija skoraj dve leti brez rednega ameriškega veleposlanika. Februarja letos pa jo je za veleposlanico v Ljubljani imenoval ameriški predsednik Donald Trump, potem ko je v ameriškem senatu dobila podporo.

Nova veleposlanica tako prihaja v Slovenijo zelo kmalu po imenovanju nove slovenske vlade. Med glavnimi izzivi bo tudi status Slovenije v zvezi Nato ter financiranje obrambe. Spomnimo, da sta dosedanji premier Robert Golob in dosedanji obrambni minister Borut Sajovic glede tega zavajala zvezo Nato. Navsezadnje je ta problem odmeval tudi v ameriškem senatu, ko so potrjevali novo veleposlanico.

Med bolj znanimi nekdanjimi veleposlaniki ZDA v Ljubljani sta denimo že pokojni Johny Young (umrl 2021) ter Joseph A. Mussomeli, ki je v Ljubljani opravljal svojo službo v času, ko je bila imenovana druga Janševa vlada.