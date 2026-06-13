Nevtralne šole in leteči sloni

Piše: Lucija Kavčič

Novi šolski minister Borut Rončević je napovedal, da si bo prizadeval za uveljavitev ideološko nevtralnega izobraževanja, na kar pa so se odzvali v nekaterih pedagoških krogih in zatrdili, da so javne šole že danes ideološko nevtralne.

»In sloni letijo,« je slednje na omrežju X komentiral Igor Pirkovič – in imel je prav.

Prepričana sem, da je v Sloveniji tudi veliko pedagogov, ki vidijo drugačno sliko, in nekako pričakujem, da se bo oglasil tudi kateri izmed njih in povedal, kako stvari dejansko stojijo. Za začetek pa je treba opozoriti, da naj bi kar precej šolskih dramskih skupin in pevskih zborčkov ne nastopalo samo na šolskih predstavah in proslavah, pač pa naj bi si jih »izposojali« tudi za nastope na različnih proslavah tipa »Čebine«, kar zagotovo ni v redu.

Če je bilo pred leti toliko vika in krika na račun verouka v šolah, ki so mu določeni »glasneži« izrazito nasprotovali – in da ne bo pomote, do nasprotovanja so imeli pravico –, potem tudi take »izposoje« šolskih zborčkov in dramskih skupin niso na mestu in jih ne bi smelo biti. Enako vatli in to, se spominjate?

In če nadaljujem: isti pedagogi, ki so prepričani, da so slovenske šole že zdaj ideološko nevtralne, so bili začudeni tudi nad Rončevićevo napovedjo oblikovanja učnih načrtov, ker da se ravno končuje obsežna kurikularna prenova.

A v učni snovi osnovnih šol je kljub temu še zmeraj ostalo preveč balasta, zagotovo pa so v kurikularni prenovi, ki se končuje, pozabili urediti problem, ki se ponavlja iz leta v leto: učenci 9. razredov OŠ se pri pouku zgodovine praktično ničesar ne naučijo o slovenski novejši zgodovini in osamosvojitvi Slovenije, saj je snov postavljena prav na konec šolskega leta. Vse je odvisno od dobre volje učiteljev: ali to snov obravnavajo pri predmetu etika v 7. razredu ali pa začnejo obravnavati snov v učbeniku zgodovine od zadaj naprej. Učinkovita rešitev tega problema je ravno tako nekaj, kar mnogi pričakujejo od novega ministra za šolstvo.