Z droni nad Moskvo in Sankt Peterburg: Zelenski: Ruska družba mora razumeti, kako grozna je vojna.

Piše: C. R./ UNIAN



Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pojasnil, zakaj je pomembno, da droni še naprej letijo nad največjima ruskima mestoma – Moskva in Sankt Peterburg. O tem je spregovoril v intervjuju za britanski časopis The Guardian.

Zelenski je poudaril, da je namen napadov na velike razdalje, ko droni brnijo nad stanovanjskimi območji v okolici Moskve in nad Sankt Peterburgom, prebivalcem teh mest omogočiti, da »občutijo«, kaj pomeni vojna.

»Zmaga v tej vojni bo dosežena takrat, ko bo ruska družba priznala, da je vojna grozna, da vojna ni tragedija za nekoga nekje drugje, temveč za njih same. Mislim, da smo prišli prav do tega trenutka,« je poudaril Zelenski.

Srečanje z ruskim oligarhom

Ukrajinski predsednik je prav tako povedal, da je ruskemu oligarhu Roman Abramovič, ki je maja skrivaj obiskal Kijev, dejal, da se Ukrajina nikoli ne bo odpovedala Donbasu, kot si želi Moskva.

O srečanju je Zelenski dejal: »Mislim, da so okoli Putina različni ljudje. Polovica jih želi nadaljevati to vojno. Druga polovica jo želi ustaviti. Menim, da poslovni ljudje razumejo, da je rusko gospodarstvo v zelo slabem stanju. Zelo blizu je zlomu.«

Napadi na cilje v Rusiji

Kot poroča UNIAN, so ukrajinske obrambne sile v noči na 3. junij izvedle napade na več ruskih objektov v Sankt Peterburgu. Zelenski je med drugim potrdil zadetek naftnega terminala v Sankt Peterburgu.

Ukrajinske sile so 6. junija izvedle še drugi val napadov na mesto. Takrat so poročali o napadu na oporišče Baltske flote.

Analitiki Inštituta za raziskovanje vojne (ISW) so ocenili, da so ti napadi znova pokazali nezmožnost Ruske federacije, da bi zanesljivo zaščitila svoja največja mesta pred ukrajinskimi napadi, ter oslabili rusko pripoved o stabilnosti.