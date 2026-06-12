SVIZ pod Štrukljem: desetine počitniških nepremičnin na elitnih lokacijah

Piše: Nova24tv.si

Nekdanji Kučanov zet Branimir Štrukelj že vrsto let velja za enega najbolj prepoznavnih obrazov sindikalnega boja v Sloveniji. A medtem ko glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja ne špara z glasnimi kritikami na račun kapitala, premožnih in razbremenitve višjih plač, je precej bolj molčeč, ko gre za višino njegovih dohodkov in zajetno sindikalno premoženje.

Marca 2018 je Škandal24 poročal, da javno dostopne evidence razkrivajo, da je Sviz postal pravcata nepremičninska agencija. Navajalo se je, da ima sindikat v lasti “7531 kvadratnih metrov nepremičnin, ki so po oceni geodetske uprave (GURS) vredne več kot tri milijone evrov”. Konkretno se je omenjalo, da gre za 73 nepremičnin na 49 lokacijah. “Večinoma gre za zelo iskane ali celo elitne lokacije, kjer cene letijo v nebo. Na številnih lokacijah, kjer imajo stanovanja in apartmaje, kupujejo celo garaže”, je navajal medij in med lokacijami nepremičnin omenjal kraje, kot so Piran, Izola, Lucija, Kranjska Gora in Rogaška Slatina.

Počitniške enote predstavljajo večino nepremičnin

V zvezi z obsegom nepremičnin in nepremičninsko dediščino, ki predstavlja enega največjih privilegijev sindikatov (sindikati so namreč po osamosvojitvi prek zakona o lastninjenju pridobili številne objekte iz socialistične dediščine), so se nedavno razpisali tudi pri Demokraciji. Na podlagi podatkov, vzetih iz baze GVIN, ki je povezana z zemljiško knjigo, so prišli do podatka, da “ima SVIZ okoli 39 nepremičnin, večinoma počitniških enot”. Če nas pot zanese na uradno stran sindikata, konkretno pod zavihek počitniška stanovanja, lahko vidimo, da ima sindikat počitniške kapacitete v Kopah, Moravskih Toplicah, poleg smučišča Krvavec, Šmarjeških Toplicah, na Ptuju, v Podčetrtku, Dobrni, Banovcih, Luciji pri Portorožu, Ankaranu, Piranu, Izoli, Kranjski Gori in Bohinjski Bistrici. Bolj podrobno se lahko o samih nastanitvah informirate tukaj.

Ob tem opomnimo, da smo prejšnji mesec, navezujoč se na zadnje podatke AJPES, poročali, da slovenski sindikati razpolagajo z več desetimi milijoni evrov, pri čemer se pri največjih, dominantnih organizacijah koncentrira največ finančnih sredstev. Skupno 15,7 milijona evrov prihodkov je v preteklem letu po navedbah portala Siol News ustvarilo deset največjih sindikatov, kar pa predstavlja rast v primerjavi z letom pred tem. Najbolj je izstopal Štrukljev Sviz, saj je ustvaril neverjetnih 5,5 milijona evrov prihodkov. Ob tem je beležil tudi najvišji presežek, ki je presegel dva milijona evrov.

Ker vodilni sindikalisti mnogokrat kritizirajo višino plač direktorjev, marsikdo težko razume, zakaj vodilni sindikalisti javnosti odkrito ne razkrivajo, koliko znaša njihova plača. Štrukelj je denimo zagrozil s tožbo potem, ko sta Mirko Mayer in Peter Merše v Safari Special natančneje spregovorila o Štrukljevih prihodkih, njegovem vplivu in kapitalskem ozadju. Kot poroča portal Zanima.me, jim je njegov odvetnik očital “osebno in poklicno diskreditacijo in s tem protipraven poseg v pravico do časti in dobrega imena njegove stranke”, zaradi česar so bili pozvani k umiku konkretnega prispevka. V Safariju Special so sicer za naročnike po besedah Igorja Vovka sešteli le javno dostopne številke, ki so jih medtem potrdile tudi uradne institucije in so zdaj uradne. Za umik prispevka se slednji niso odločili, saj številke po njihovih besedah niso bile izpodbijane niti z enim samim podatkom.

Štrukelj v soočenju le razkril, v katerem plačnem razredu sodi

A Štrukelj je kot nasprotnik Zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili Demokrati, Nova Slovenija (NSi) in Resni.ca, konec maja v soočenju v oddaji 24ur Zvečer z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem iz vrst NSi le izdal, koliko zasluži. Povedal je, da njegovo plačo določajo učitelji in učiteljice, 54-članski svet. “Sem v 57. plačnem razredu”, je navedel in pristavil, da ga iz lastnih žepov plačajo učiteljice in učitelji. Ob tem pa je Cigler Kralj gledalce soočenja opozoril, da konkretna plača ne predstavlja sindikalistovih celotnih mesečnih prihodkov, saj zaseda tudi mesto državnega svetnika in nadzornika v Modri zavarovalnici.

“Štrukelj pravi, da je v 57. plačnem razredu, kar je z dodatki za delovno dobo 6.800 bruto + prejemki v Modri zavarovalnici 1.400 bruto + pavšali in sejnine državnega sveta cca 1.500 bruto = skupaj 9.700 € bruto mesečno. Pravi, da ne sodi med bogate”, je v zvezi z natančnejšimi mesečnimi prihodki sindikalista, ki je v preteklosti kandidiral na evropskih volitvah na listi stranke Levica, na družabnem omrežju X izpostavil ekonomist, profesor in nekdanji gospodarski minister dr. Matej Lahovnik.

Če se je kdo čudil, čemu tolikšna skrivnostnost okrog prihodkov, je zdaj odgovor nedvomno na dlani, marsikateri navadni državljan lahko namreč le na veliko sanja o takšnem plačilu.