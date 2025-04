Bivšemu brazilskemu predsedniku Bolsonaru sodišče vročilo poziv kar v bolnišnici

Piše: C. R.

Konec marca je Brazilsko vrhovno sodišče odločilo, da bo bivšemu konservativnemu predsedniku Jairu Bolsonaru sodilo, ker naj bi hotel izvesti državni udar. Obtožnica, ki jo je potrdil petčlanski senat, mu očita načrtovanje zarote, s katero naj bi skušal svojemu levičarskemu zmagovalcu volitev leta 2022 Luizu Inaciu Luli da Silvi preprečiti, da postane predsednik.

Bolsonaro je obtožen vodenja kriminalne družbe, ki naj bi si prizadevala, da po volitvah ostane na oblasti. Bolsonaro je proti levičarskemu tekmecu izgubil volitve za las, in pravi, da gre v njegovem primeru za »največji politični pregon v zgodovini države«.

Bolsonaru v primeru obsodbe grozi celo več kot 40 let zapora, kar bi seveda pomenilo tudi, da na volitvah naslednje leto ne bo mogel znova kandidirati, in to ravno v času, ko je zaradi inflacije levičar Lula postal izredno nepriljubljen. Je Bolsonaro res le žrtev političnega pregona, cilj katerega je pravzaprav to, kar mu levičarji očitajo? Tako je dejal tudi v izjavi na sodišču, kjer je ponovil, da je to »največji politično-sodni pregon v zgodovini Brazilije«.

Brazilsko vrhovno sodišče je šlo celo tako daleč, da je poslalo sodnega uradnika, ki je imel poziv za Bolsonara, kar v bolnišnico, kjer Bolsonaro okreva po operaciji, ki je posledica trajnejših poškodb, ki jih je bivši predsednik utrpel, ko ga je levičarski skrajnež zabodel z nožem leta 2018. No, Bolsonaro ni mogel nemoteno okrevati, saj mu je sodni izvrševalec prišel vročiti poziv, da v petih dneh na sodišču predstavi svojo obrambo.

Načeloma sodišče v takšnih primerih pusti obtožencem, da popolnoma okrevajo, preden nadaljuje s postopkom, a očitno so levičarski oblastniki v primeru Bolsonara in želje, da ga strpajo za zapahe, na to pozabili.