Ameriški hokejisti navdušeno sprejeli Trumpovo vabilo

Piše: C. R.

Moška hokejska reprezentanca ZDA, ki je osvojila zlato medaljo na Zimskih olimpijskih igrah 2026, je sprejela povabilo predsednika Donalda Trumpa, da se udeleži njegovega govora o stanju države (State of the Union) danes zvečer v Washingtonu.

President Trump je namreč ekipo poklical s FaceTime video klicem kar v slačilnico po osvojeni zmagi in jim ob tem čestital, nato pa povabil igralce kot častne goste na dogodek, ki bo potekal v Kongresu ZDA.

American professional sports teams could really use more Jack Hughes and fewer LeBron James. pic.twitter.com/S93Hj7fkd7 — Vince Langman (@LangmanVince) February 23, 2026

V viralnem posnetku iz slačilnice je Trump igralcem obljubil, da jim lahko pošlje vojaško letalo, da jih pripelje v glavno mesto, ter se pošalil glede letalskih razmer: »Lepo je biti predsednik — ne rabiš skrbeti za vreme ali pristanek! Ne glede na to, ali sneži ali je največja nevihta, boste skozi to drveli tako kot na ledu.«

Igralci so povabilo sprejeli z navdušenjem in obenem pokazali svoj ponos ter domoljubno vzdušje, potem ko so premagali Kanado z 2:1 v podaljšku ter osvojili prvo zlato medaljo v moškem hokeju ZDA po letu 1980.

Medtem pa je ženska hokejska reprezentanca ZDA, prav tako olimpijska prvakinja z zlatom proti Kanadi, odklonila povabilo predsednika Trumpa, naj se udeleži State of the Union govora. Ekipa je v izjavi zapisala, da je hvaležna za povabilo in priznanje, vendar zaradi časovnih usklajevanj s predhodno načrtovanimi akademskimi in poklicnimi obveznostmi po igrah ter logističnih izzivov ne more sprejeti povabila.

Trump se je ob pogovoru z moško ekipo pošalil tudi, da se bo moral »seveda povabiti tudi žensko ekipo«, sicer naj bo »verjetno odstavljen (impeached)«.