Ameriški hokejisti navdušeno sprejeli Trumpovo vabilo

C. R.
Moška hokejska reprezentanca ZDA, ki je osvojila zlato medaljo na Zimskih olimpijskih igrah 2026, je sprejela povabilo predsednika Donalda Trumpa, da se udeleži njegovega govora o stanju države (State of the Union) danes zvečer v Washingtonu.
President Trump je namreč ekipo poklical s FaceTime video klicem kar v slačilnico po osvojeni zmagi in jim ob tem čestital, nato pa povabil igralce kot častne goste na dogodek, ki bo potekal v Kongresu ZDA.
V viralnem posnetku iz slačilnice je Trump igralcem obljubil, da jim lahko pošlje vojaško letalo, da jih pripelje v glavno mesto, ter se pošalil glede letalskih razmer: »Lepo je biti predsednik — ne rabiš skrbeti za vreme ali pristanek! Ne glede na to, ali sneži ali je največja nevihta, boste skozi to drveli tako kot na ledu.«
Igralci so povabilo sprejeli z navdušenjem in obenem pokazali svoj ponos ter domoljubno vzdušje, potem ko so premagali Kanado z 2:1 v podaljšku ter osvojili prvo zlato medaljo v moškem hokeju ZDA po letu 1980.
Medtem pa je ženska hokejska reprezentanca ZDA, prav tako olimpijska prvakinja z zlatom proti Kanadi, odklonila povabilo predsednika Trumpa, naj se udeleži State of the Union govora. Ekipa je v izjavi zapisala, da je hvaležna za povabilo in priznanje, vendar zaradi časovnih usklajevanj s predhodno načrtovanimi akademskimi in poklicnimi obveznostmi po igrah ter logističnih izzivov ne more sprejeti povabila.
Trump se je ob pogovoru z moško ekipo pošalil tudi, da se bo moral »seveda povabiti tudi žensko ekipo«, sicer naj bo »verjetno odstavljen (impeached)«.
