Američani priznali: zelo težko bo razorožiti teroriste iz Hamasa

Piše: C. R.

Ameriški podpredsednik JD Vance je po današnjem srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Jeruzalemu opozoril na izzive pri razorožitvi palestinskega islamističnega gibanja Hamas in obnovi Gaze. Prav tako je izrazil prepričanje, da bi prekinitev ognja v Gazi lahko pomagala Izraelu vzpostaviti več zavezništev na Bližnjem vzhodu.

“Pred nami je zelo, zelo težka naloga, in sicer razorožitev Hamasa in obnova Gaze, da bi izboljšali življenje prebivalcev Gaze, hkrati pa zagotovili, da Hamas ne bo več predstavljal grožnje za naše prijatelje v Izraelu,” je na skupni novinarski konferenci z Netanjahujem v Jeruzalemu povedal Vance.

Ponovno je izrazil optimizem glede ohranitve prekinitve ognja v Gazi, poroča katarska televizija Al Jazeera. “Ni lahko. Nikoli nisem rekel, da je lahko. A sem optimističen, da bo prekinitev ognja zdržala in da bomo lahko zgradili boljšo prihodnost za celoten Bližnji vzhod,” je dodal.

Po navedbah Vancea bi prekinitev ognja v Gazi lahko pomagala Izraelu vzpostaviti več zavezništev na Bližnjem vzhodu.

“Menim, da je ta sporazum v Gazi ključen za uresničitev Abrahamovih sporazumov. Omogočil pa bi tudi zavezniško strukturo na Bližnjem vzhodu, ki bi bila vztrajna, trajna in bi dobrim ljudem v regiji in po svetu omogočila, da stopijo naprej in prevzamejo odgovornost za svoje okolje,” je povedal.

Netanjahu je medtem izpostavil, da so v teku razprave o tem, kako vzpostaviti civilno vlado in varnost v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podpredsednik ZDA je v torek prispel v Izrael, kjer si po nedavnem ponovnem izbruhu nasilja prizadeva zagotoviti spoštovanje prekinitve ognja v Gazi. Kmalu po prihodu je Hamas pozval k spoštovanju mirovnega dogovora, se zavzel za izpustitev trupel preostalih talcev in med drugim izjavil, da ZDA še niso določile roka za razorožitev Hamasa.

Obisk Vancea sledi nedeljski zaostritvi razmer v Gazi. Po navedbah Izraela so palestinski borci napadli izraelske sile na jugu enklave, pri čemer sta bila ubita dva vojaka. Izrael je v odziv izvedel nove napade, v katerih je bilo ubitih več deset ljudi.