Albanija namerava Iran razglasiti za državo sponzorico terorizma

Albanski parlament bo prihodnji teden glasoval o resoluciji, s katero bi Iran razglasili za državo sponzorico terorizma. To je na novinarski konferenci napovedal albanski premier Edi Rama, ki je ob tem poudaril, da bo parlament odločal tudi o tem, da se iranska Revolucionarna garda in libanonsko gibanje Hezbolah uvrstita na seznam terorističnih organizacij.

Rama je dejal, da bo parlament povabljen k glasovanju o resoluciji, s katero bi, kot se je izrazil, “Homeinijevo republiko Iran” razglasili za državo, ki podpira terorizem. Ob tem je dodal, da po njegovem mnenju režima v Teheranu ne more opisati kot islamskega, saj naj po njegovem razumevanju nima nič skupnega z vrednotami islama.

Hezbolah, oborožena skupina v Libanonu, ki jo podpira Iran, je že dlje časa na seznamu terorističnih organizacij v Združenih državah Amerike in nekaterih drugih državah. Tudi Evropska unija je pred časom iransko Revolucionarno gardo uvrstila med teroristične organizacije.

Napovedana poteza Albanije prihaja le nekaj dni po kibernetskem napadu na albanski parlament. Albanske oblasti menijo, da napad izvira iz Irana. Premier Rama je poudaril, da so se kibernetski napadi, povezani z Iranom, začeli že leta 2022 in da se po njegovih besedah pojavljajo skoraj vsakodnevno.

Po njegovih besedah ima Albanija med najboljšimi zmogljivostmi kibernetske obrambe v Evropi, vendar celoten državni sistem še ni v celoti vključen v obrambno omrežje. Dodal je, da napadi do zdaj niso uspeli ogroziti kritične infrastrukture države.

Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je ob tem opozoril, da dejstvo, da so napadalci uspeli prodreti v tehnološko infrastrukturo parlamenta, kaže na potrebo po večji pozornosti in dodatni zaščiti. Pojasnil je tudi, da je bila zadeva obravnavana v okviru zveze Nato, kjer je Albanija dobila zagotovilo, da v soočanju s kibernetskimi grožnjami ni sama.

Odnosi med Albanijo in Iranom so napeti že več kot desetletje, predvsem odkar je Albanija sprejela pripadnike iranske opozicijske organizacije MEK (Mojahedin-e-Khalq). Teheran je to potezo ostro kritiziral.

Po kibernetskih napadih leta 2022, za katere Tirana meni, da so bili povračilni ukrep zaradi gostovanja iranskih disidentov, je albanska vlada celo prekinila diplomatske odnose z Iranom.

Odgovornost za napad na parlament 9. marca je prevzela hekerska skupina Homeland Justice, ki je na družbenih omrežjih sporočila, da ne bo dovolila, da bi podporniki organizacije MEK živeli v miru. Po analizi podjetja Microsoft naj bi za to skupino stal akter, povezan z iransko vlado.