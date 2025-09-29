(VIDEO) Tatovi, ki so se izkazali kot šalabajzerji: “Dajmo, fantje, popravite to neumnost!”

Piše: C. R.

O precej neobičajni tatvini poročajo iz Velenja, kjer si je neznani zlikovec očitno v noči s petka na soboto v tamkajšnjem župnišču lotil kolesa. Vendar ga ni odpeljal, pač pa odmontiral samo prednje kolo in ga odnesel v avto, ki je nato odpeljal s kraja dogodka.

Pri tem pa je imel smolo, saj so njegovo početje razločno posnele nadzorne kamere.

“Morda so tile pobi res potrebovali prednje kolo in si takole postregli, a tudi lastnik si samo z enim težko kaj pomaga. Zato ga bodo gotovo jutri, v nedeljo, na Gospodov dan, dostavili nazaj na isto mesto, da lastniku v ponedeljek ne bo potrebno pravice do njegove lastnine uveljavljati s pomočjo sledi, ki so jih fantje pustili. Dajmo fantje, popravite to neumnost!” so zapisali na FB profilu župnije Velenje.

Ali so ukradeni del prevoznega sredstva medtem že vrnili, ni znano.

Je pa videoposnetek zelo nazoren: