(VIDEO) O smrti Konde, krvavih rokah politike in napaki, ki sem jo zagrešil

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

V Uri resnice sem pri Bojanu Požarju z Miranom Videtičem pred potrjevanjem novih ministrov, s čemer se bo zgodila menjava oblasti, včeraj govoril o tem, ali ima slovenska politika krvave roke.

In koliko znakov korupcije vidimo. Videtič je ob smrti Dušana Konde ocenil, da lahko govorimo celo o političnem umoru. »Ko imaš v državi ljudi, ki javno povedo, da ljudi mečejo čez ramo, ko imaš v državi ljudi, ki javno povedo, da bodo naredili vse, da neka opcija ne bo prišla na oblast. Ko imaš ljudi, ki se derejo v parlamentu, da nikoli ne bodo obupali, potem je samo vprašanje časa, kdaj se bo zgodilo kaj takšnega.«

Govorili smo tudi o kandidatu za notranjega ministra Franciju Matozu in zgražanju dela medijev nad tem, da bo ta položaj zasedel mož, ki je tudi odvetnik novega predsednika vlade Janeza Janše. A ne le njega. Povedal sem, da se mi to ne zdi nič spornega in da je vir tega zgražanja v medijih Robert Golob, katerega nenavadne trditve mediji prenašajo kar kot svoje lastne. V preteklosti so ugledni odvetniki vladajočih že zasedali pomembna ministrska mesta. Omenil sem Miho Kozinca in Mirka Bandlja: »Bili so osebni prijatelji premierja. Kaj je tukaj spornega in problematičnega? Nič. Razen to, da gospod Golob svinja po drugih ljudeh. Zdaj po Matozu.«

V oddajo se mi je pripetila tudi nerodnost. Ko sem govoril o tem, kako so kandidata za zunanjega ministra Toneta Kajzerja Golobovi odpoklicali kot ambasadorja, in to zaradi razkritja informacij o izvedbi predvolilnih postopkov v korist predsednice Nataše Pirc Musar v diplomatski mreži, česar javnosti nikakor ne bi smeli prikrivati in kjer bi, če se to prikriva, morali kvečjemu odstaviti zunanjo ministrico, sem pomotama napačno opisal nenavaden dogodek na zadnjih volitvah, ko moja hči na Švedsko ni dobila glasovnice. Dogodek sem opisal tako, da bi za krivca tudi v tem primeru lahko obveljalo zunanje ministrstvo. Kritika se je v resnici nanašala na državno volilno komisijo. Kjer so mi pojasnili, da če dobijo podatek, da je pošta prišla do centrale pošte v neki državi, jih ne zanima več, zakaj ni prišla do volivca, ki je s tem ob možnost voliti. Še Temu zmore pri dostavljanju pošte več. Pa vsa druga pošta iz Slovenije pride.

Celoten pogovor, ki je tudi poziv k večji strpnosti, si lahko ogledate na posnetku: