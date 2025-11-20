(VIDEO) Evropska poslanka Romana Tomc se je izrekla glede referenduma Zanimivosti 20. novembra, 2025 Share FacebookTwitter Romana Tomc (foto: Ana Gregorič) Piše: C. R. Tudi evropska poslanka Romana Tomc je predstavila svoje stališče glede referenduma o zastrupljanju bolnikov. Share FacebookTwitter PODPRITE DEMOKRACIJO!Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora! Donacija TagsRomana Tomc Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Fokus (TRIBUNA) Dr. Janez Juhant: Proti zastrupljanju bolnikov – problema smrti ni možno rešiti tehnično Gašper Blažič - 20. novembra, 2025 Fokus (INTERVJU) Prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, zdravnica: “Zakon zanika zdravniško avtonomijo in ogroža življenja!” Gašper Blažič - 20. novembra, 2025 Prejeli smo (PISMO BRALCA) Ukinjanje nacionalne identitete Gašper Blažič - 20. novembra, 2025 Kronika Nov primer sabotaže na železnici – če ne bi poškodbe opazili pravočasno, bi lahko prišlo do tragedije! Gašper Blažič - 20. novembra, 2025 Sorodne vsebine Slovenija (VIDEO) Referendum o evtanaziji: tudi nogometaš Marcos Tavares je PROTI! 20. novembra, 2025 Rumeno Najbogatejša zakonca Južna in Login, med športniki Dončić 19. novembra, 2025 Rumeno (GLOSA) Vsi smo (kolektivno) zavozili! Kajne, draga Nataša? 18. novembra, 2025 Slovenija V ljubljanskem živalskem vrtu zaznamujejo 35 let pedagoške dejavnosti 15. novembra, 2025