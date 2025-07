Več kot 60 odstotkov svetovnega prebivalstva je že uporabilo umetno inteligenco, pri čemer so najbolj dejavni v Indiji in na Kitajskem. Slovenija zaostaja na vseh področjih, saj Slovenci umetno inteligenco uporabljamo redkeje, ji manj zaupamo in jo manj dojemamo kot koristno, je pokazala mednarodna raziskava Prvi svetovni indeks umetne inteligence.

V Sloveniji je indeks uporabe umetne inteligence 44, kar je osem točk nižje od globalnega povprečja. Vsakodnevno ali pogosto jo uporablja 20 odstotkov ljudi v starosti med 18 in 24 let ter 27 odstotkov ljudi v starosti med 25 in 34 let. Dobra tretjina v starosti med 18 in 24 let ter manj kot polovica v starosti med 25 in 35 let je ni uporabila še nikoli.

Med starejšimi od 55 let jih 80 odstotkov umetne inteligence ni uporabilo še nikoli ali jo uporablja redko. Pogosto ali vsakodnevno umetno inteligenco uporablja osem odstotkov ljudi v starosti med 55 in 64 let.

Razlike med spoloma pri uporabi umetne inteligence v Sloveniji ni, na globalni ravni pa jo moški uporabljajo nekoliko pogosteje, vendar je razlika majhna.

Več kot tretjina Slovencev meni, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije. Četrtino skrbi glede digitalne delitve osebnih informacij in da bi varnostna tveganja lahko ogrozila osebno varnost ali varnost drugih. Petina poroča o zaskrbljenosti zaradi možnosti izgube delovnih mest zaradi umetne inteligence.

Širjenje lažnih informacij vzbuja veliko zaskrbljenost po vsem svetu, še posebej v Evropi (62 odstotkov vprašanih) in Ameriki (60 odstotkov). Tako uporabniki kot ostali imajo pomisleke glede zasebnosti, izgube delovnih mest in širjenja lažnih novic.

Raziskavo Prvi svetovni indeks umetne inteligence je izvedla svetovna mreža neodvisnih raziskovalnih podjetij (WIN), v Sloveniji zanjo Mediana. Kot so pojasnili na tem inštitutu za raziskovanje trga in medijev, gre za globalno sestavljeno oceno za merjenje uporabe in dojemanja umetne inteligence. Vključuje pogostost uporabe umetne inteligence, zaupanje vanjo, dojemanje njene učinkovitosti, zanimanje za umetno inteligenco, skrb glede tveganj, povezanih z njeno uporabo, ter oceno njene uporabnosti in sprejemanja.

Raziskavo so izvedli v 38 državah, sodelovalo je skupno več kot 30.000 anketirancev. V Sloveniji je sodelovalo 716 polnoletnih prebivalcev.