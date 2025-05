V nemških Alpah vse več vandalizma

Piše: C. R, STA

Gorske koče v Alpah so vse pogosteje tarča vandalov, opozarja Nemška planinska zveza (DAV). Koče so pozimi večinoma zaprte, a v t.i. zimskih sobah nudijo zavetje ljubiteljem gorskih športov, v zadnjem času pa neznanci v njih prirejajo nočne zabave, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gorske koče pozimi ne obratujejo, a so nekatere kljub temu dostopne planincem, ki lahko v njih prespijo in poiščejo zavetje pred mrazom. Prav t.i. zimske sobe teh koč so med najbolj razdejanimi, je opozoril tiskovni predstavnik zveze Julian Rohn.

V zadnjem času so v njih pogosto odkrili smeti in prazne steklenice, okna so bila razbita, pohištvo pa zažgano. Predvsem je bila škoda povzročena v kočah na območju Bavarskih Alp in Predalp. Po odkritju hudo razdejane zimske koče v gorovju Wetterstein je pristojna sekcija planinske zveze podala tudi ovadbo proti neznanim storilcem.

Koča, v katero so vlomili dvakrat, je bila polna smeti. “Našli smo prazne steklenice, štiri šotore in spalne vreče. Ljudje so potrebo opravljali kar okoli koče, povsod je bilo umazano. In kot da to ne bi bilo dovolj, je nekdo podrl štedilnik in ga postavil pred kočo,” je zgrožen predstavnik sekcije Markus Block.

Vandali so v zimskih kočah izpraznili tudi blagajne, kamor planinci daje dajo denar za prenočišče, je dodal Rohn. Kažipote in križe na vrhovih gora so prelepili z nalepkami, s čimer so ogrozili pohodnike.

Zaradi vse večje in pogostejše škode morajo člani planinske zveze v prenovo vložiti veliko truda, naraščajo pa tudi stroški prenove. Nadomestne dele za polomljena vrata morajo do koče pogosto prepeljati s helikopterjem, zaradi razbitih oken pa pogosteje pride tudi do škode, ki jo povzročita sneg in dež, poroča dpa.