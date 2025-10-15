Slovenski proizvajalec elektrificiranih desk za stoječe veslanje se je povezal z znamko BMW

Piše: C. R.

Slovenski proizvajalec elektrificiranih desk za stoječe veslanje (e-SUP), Sipaboards in nemški proizvajalec vozil BMW sta se povezala in ob lansiranju novega električnega modela BMW iX3, trgu predstavila tudi novo generacijo e-SUP-ov (electric stand-up paddleboard). Sodelovanje poteka pod skupno znamko BMW x SipaBoards in je plod skupnega razvoja.

Sipaboards e-SUP-i se samodejno napihnejo in združujejo električni pogon, vrhunske materiale, digitalno povezljivost ter prilagodljiv energetski sistem. BMW s projektom prvič v zgodovini ponuja električno gnani izdelek, zasnovan za vodne športe, s tem pa odpira novo poglavje v užitku gibanja. Za vizualno zasnovo je poskrbel BMW Group Designworks.

Električni življenjski slog na vodi.

V zadnjih letih je veslanje stoje (SUP) postalo izjemno priljubljen in trendovski šport. Združuje telesno aktivnost, stik z naravo in je primerno za širši krog uporabnikov, zato privablja tako začetnike kot izkušene navdušence nad vodnimi športi. BMW x SipaBoards prinaša novo dimenzijo doživetja na vodi z električno asistenco, povezljivostjo in intuitivnim upravljanjem. Rezultat je povsem nova raven mobilnosti na vodi, kjer se udobje in pustolovščina združita v eno izkušnjo.

V osrčju deske BMW x SipaBoards je vgrajen nov model Sipaboards električnega pogona z močjo do 300 W, ki zagotavlja dodaten potisk in olajša veslanje – še posebej pri vetru ali toku. Pogonski sistem s posebej za BMW razvitim propelerjem deluje brez emisij in skoraj neslišno, ter omogoča unikatno izkušnjo drsenja po vodi pri hitrosti do 7,5 km/h (4 vozle). Motor pa poskrbi tudi za samodejno napihovanje deske pred uporabo. Energijo dovajajo baterijski moduli različnih kapacitet – odvisno od potreb uporabnika – ki se dajo po potrebi preprosto zamenjati v nekaj korakih.

Ivo Boscarol (solastnik in strateški partner SipaBoards): “Električna mobilnost je zame zmeraj predstavljala ključni korak k vzdržni prihodnosti in veseli me, da zdaj tudi BMW podpira našo idejo o “električnem življenjskem slogu” na vodi.”

Izjemna stabilnost in napredna povezljivost.

Posebej razvito jedro iz X-woven drop-stitch materiala daje e-SUPu izjemno strukturno trdnost in stabilnost. Uporaba je intuitivna z novim uporabniškim vmesnikom z Bluetooth daljinskim upravljalnikom, vgrajenim v veslo in oblikovanim po navdihu BMW Neue Klasse.

Uporabnik lahko s tem aktivira način »FREUDE« za dodatno moč, svetlobne učinke in haptične povratne informacije.

Mobilna aplikacija ponuja dodatne funkcije, kot so na primer načrtovanje poti, spremljanje stanja baterije in GPS-sledenje. Za dodatno varnost skrbi samodejni izklop motorja, ki se sproži prek Bluetooth signala: kadar veslo pade v vodo, se sproži povratni signal, ki takoj ustavi pogon. Tako deska ostane vselej pod nadzorom tudi v nepredvidljivih razmerah in omogoča izjemno varno uporabo.

Sebastjan Sitar (ustanovitelj in direktor SipaBoards): “Izjemno ponosni smo, da je naš izdelek zaznal in podprl BMW, ki je svetovni zgled na področju inovacij. Skupaj smo idejo o varnosti na vodi dvignili na nov nivo, kar za SipaBoards pomeni odlično popotnico v prihodnost.”

Zabava za do dve osebi na električnem SUPu.

Deska in veslo iz karbonskih vlaken združujeta trdnost in lahkost, kar zagotavlja odlično izkušnjo na vodi. Deska meri 3,65 m v dolžino, 0,82 m v širino in 0,15 m v debelino, ter tehta 10,9 kg (skupaj z motorjem 14,9 kg). Nosilnost je primerna za dve osebi. Dizajn, ki so ga razvili v BMW Group Designworks, sledi oblikovnemu jeziku BMW Neue Klasse – od deske in vesla do dodatne opreme – ter ustvarja elegantno, skladno celoto. Na voljo so tri barvne različice.

Vsi uporabljeni materiali so izjemno trpežni, kar prispeva k trajnostni vrednosti izdelka in omogoča zanesljivo delovanje v različnih razmerah na vodi. Deska deluje tiho in brez emisij.

Pameten sistem za nameščanje dodatkov odpira nešteto možnosti.

Posebna značilnost modela BMW x SipaBoards je inovativen sistem za hitro pritrditev dodatne opreme na številne točke na deski. Uporabniki lahko preprosto dodajo kamere, zvočnike, steklenice, vodotesne torbe ali celo hladilne torbe s preprostim sistemom click & connect.

Podvodna LED ambientalna osvetlitev poudarja ekskluzivnost izdelka in daje dodatno prednost pri veslanju v mraku ali ponoči.

BMW ponuja tudi Lifestyle Accessory Capsule, ki vključuje izbrane dodatke, med njimi kamero Insta360 X5 za zajem osupljivih posnetkov ter oblačila iz BMW-jeve kolekcije.

Tako e-SUP ni le funkcionalno dovršen, temveč služi tudi kot izraz osebnega življenjskega sloga lastnika.

Dve baterijski konfiguraciji za električni užitek na vodi.

Model BMW x SipaBoards je opremljen z dvema baterijskima moduloma s kapaciteto 90 Wh, kar omogoča 1 do 3,5 ure vožnje – idealno za raziskovanje jezer in obalnih območij.

Od pomladi 2026 bo na voljo tudi različica z dvema 180 Wh moduloma, namenjena daljšim odpravam, ki omogoča 3 do 7 ur vožnje.

BMW x SipaBoards je na voljo v BMW Lifestyle spletni trgovini, pri izbranih prodajalcih SipaBoards in na spletni strani bmw.sipaboards.com po priporočeni maloprodajni ceni 3.990 EUR (vključno z DDV).