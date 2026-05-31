Piše: Spletni časopis

Robert Golob, ki zaradi poraza že od volitev vpije o prevarah in veleizdajah, bo moral predati posle novi vladi. Zdi se, da ne more več preprečiti, da bi državni zbor novemu predsedniku vlade, kar je že četrtič Janez Janša, potrdil še ministre. Zgodilo se bo hitro, zelo verjetno v tednu pred nami. In takoj po potrditvi ministrov se bo prvič sestala vlada. Pričakovati je hitre menjave v državnih inštitucijah, ki jih je Robert Golob najbolj zlorabljal, da bi ohranil oblast.

Ob vložitvi ministrske ekipe je ustavno sodišče zavrglo zahtevo Svobode, naj razveljavi izvolitev Zorana Stevanovića, ker Golobovim ni bilo všeč, kako so glasovali poslanci, ki so bili za Stevanovića.

Višje sodišče pa je potrdilo, da v primeru Trenta ni bilo zlorab položajev pri prodaji velike posesti ob Soči. Skoraj hkrati, ko je Francija Matoza Janša predlagal za notranjega ministra. Postopek je politično sprožil nekdanji šef KPK Goran Klemenčič, ki je na vrh KPK priletel kot politik, ki je prej delal za notranjo ministrico in predsednico LDS Katarino Kresal. Kot šef KPK pa je objavil hude obtožbe čez Janšo (in tudi Zorana Jankovića), ne da bi ponudil možnost odgovora. Kar bi moral po zakonu, ki ga je prej kot politik sam pomagal pisati. Cilj je bil sesuti drugo Janševo vlado, na zakone države se je požvižgal, posledica pa je bila, da je Alenka Bratušek s pol milijarde proračunskih evrov bliskovito sanirala dolgove levih tajkunov v Probanki in Factor banki, milijarde so pozneje letele še v državne banke, ki so jih razprodali tujcem, skupaj s kupom podjetij. Tudi Mercatorjem.

Klemenčiča je pozneje za zlorabo oblasti s črnjenjem Janše, ki je bila koristna za levico, Miro Cerar nagradil celo s položajem pravosodnega ministra. Ko gre za Trento, se je ta politični sodni proces v čisto komedijo sprevrgel ob aferi sanjske sodne stavbe, ko sta Robert Golob in Klemen Boštjančič podjetniku Sebastjanu Vežnaverju zagotovila 7,6 milijona evrov iz državnih rezerv za nakup nepremičnine, ki jo je Vežnaver štiri leta prej kupil za vsega 1,7 milijona evrov. Zoran Janković se je praktično čez noč odpovedal predkupni pravici. Temelj za sanjski posel so bile cenitve sodne cenilke Brede Zorko, znane tudi po nenavadnih cenitvah v primeru Trenta. Vrednost iste stavbe je dvakrat povsem različno ocenila. V interesu plačnika. Podoba, da so cenitve nepremičnin izvedencev resna stvar, se je sesula v prah in pepel. Da so bile pri Trenti skrajno nenavadne, pa smo vsi vedeli ves čas.

Značilno za montirane politične procese proti Janši, denimo Patrio in Trento, je, da so najbolj vneti novinarji v dogajanju vsi na koncu končali na plačilni listi levih strank. Pri SD Blaž Zgaga, Dejan Karba, Zoran Potič… Da svobodne Mojce Pašek Šetinc niti ne omenjam. Nič ni naključno.

Trenta je pomembna, ker je Goloba precej razjezilo, ker je Janša za notranjega ministra predlagal odvetnika Francija Matoza. Slišali smo celo povsem nore odzive, da bi naj bilo to koruptivno. Čisto nič spornega ni, da bo Matoz minister. Ima vse kvalifikacije za to delo, česar za številne ministre dosedanje vlade, denimo že pri formalni izobrazbi, ni bilo mogoče trditi.

Drug tak predlagan minister, ki jezi leve stranke, je Tone Kajzer, ki ga je Golob odstavil kot veleposlanika v ZDA, ko je razkril, kako so zlorabljali diplomatsko mrežo, da so po ambasadah zbirali podpise podpore za predsedniško kandidaturo Nataše Pirc Musar in podpisane obrazce pošiljati na njen naslov. Zaradi tega bi v normalni državi morala leteti zunanja ministrica Tanja Fajon ali celo premier. Goljufanje na volitvah je grda stvar. V resnih težavah pa bi morala biti tudi Pirc Musarjeva. A mi nismo normalna država. Kaznovan je bil Kajzer, ki je razkril zlorabo državnih institucij v predvolilnem času za kandidatko z leve.

Kajzer bo moral zdaj reševati dediščino politike, ki je tudi sicer često zašla v goljufanje in nepoštenosti. Generalni sekretar Nata Mark Rutte je tudi pisno premiera Roberta Goloba, ki še opravlja tekoče posle, obtožil manipuliranja s številkami glede izdatkov za obrambo. Izjemno zapravljiva vlada je za obrambne izdatke namenila veliko manj od dveh odstotkov BDP, kolikor je obljubila in zatrdila, da je porabila. To, da našo politiki goljufajo in lažejo, ni novost. To so, ko gre za obveze v Natu, počeli ves čas. S tem se občasno celo javno hvalijo. Po balkansko.

Težava je, da te prej ali slej ujame realnost. Goloba bo verjetno v tednu, ki je pred nami. Vsi ostali bomo posledice načina vladanja zadnja leta plačevali še dolgo.