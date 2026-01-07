Slovenka na letošnjem Eurosongu? Ni nemogoče. In njena babica je bila vrhunska umetnica!

Piše: C. R.

Čeprav je Slovenija uradno odpovedala udeležbo na letošnjem Eurosongu, pa se vseeno lahko zgodi, da bo na tem festivalu lahko nastopila slovenska pevka.

24. januarja letos bo namreč Luksemburg dokončno izbral svojo predstavnico. Med osmimi finalisti je tudi pevka slovenskih korenin Eva Marija Puc. Je prvorojena hči Nataše Kavaš Puc, Prekmurke, ki je bila nekdaj tudi predsednica podmladka SLS, ter Martina Puca, Ljubljančana, ki je tudi sin Matjaža Puca, krasoslovca in diplomata, ter Veselke Šorli Puc, zelo znane slikarke, ki se je ukvarjala tudi s pisateljevanjem. Starša sta sicer že pokojna.

Mlada izseljenska družina v Luksemburgu – Martin in Nataša delujeta na evropskem sodišču oz. prevajalski službi – ima sicer sedaj že kar nekaj članov. In najstarejša, 20-letna Eva Marija že študira glasbo v Londonu, je namreč violinistka. Sicer pa, to je njen glasbeni izdelek, s katerim se bo predstavila v finalu luksemburškega izbora za Eurosong: