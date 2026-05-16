Pri 30 letih umrl eden najstarejših psov na svetu

Piše: C. R., STA

Francoski pes pasme Karlov španjel, znan tudi kot kavalir kralja Karla, z imenom Lazare je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu.

Guinnessova knjiga rekordov je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnila, da pred smrtjo psa ni prejela vloge ali predloženih dokazov, zaradi česar ne more potrditi, ali je bil Lazare res najstarejši pes na svetu.

Lazare se je glede na podatke delavke dobrodelne organizacije za živali skotil 4. decembra leta 1995. Večino svojega življenja je preživel pri isti lastnici vse do njene smrti. Našli naj bi ga ležati ob truplu lastnice, nato pa je pristal v zavetišču dobrodelne organizacije.

Prejšnji mesec se je 29-letna mati samohranilka iz kraja Villy-le-Pelloux na jugovzhodu Francije v zavetišču navdušila nad leto starejšim Lazarejem. Sprva je hišnega ljubljenčka nameravala podariti svoji materi, a ga je namesto tega odpeljala domov k devetletnemu sinu in dvema mačkama. Umrl je le nekaj tednov zatem.

Lazare je pri 30 letih nosil plenice, ni več slišal ali videl, spal je skoraj po cel dan. Vendar je bil po navedbah lastnice še vedno čudovito živahen.

Datum njegovega rojstva so preverili v dveh matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu.

Ta naziv naj bi sicer pripadal portugalskemu ovčarju pasme alentejski planinski pes z imenom Bobi, ki je po podatkih spletne strani Guinnessove knjige rekordov leta 2023 umrl v starosti 31 let. Toda njegov rekord trenutno še pregledujejo, potem ko leta 2024 niso našli dovolj prepričljivih dokazov o njegovi starosti.