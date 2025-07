Poslušajte novi singl Yokodo: “Čeprav sem bila fizično na varnem v čudoviti in mirni Sloveniji, sem v sebi čutila praznino”

Piše: C. R.

Prva pesem novega mini albuma, ki ga bo izdala ukrajinska pevka YOKODO, je že izšla, in je dostopna Youtubu. Singl »Polovina« (slov. Polovica) je prvi skladba z EP-ja YOKODO: »Spomini na prihodnost«, pripravljenega s podporo Ukrajinskega kulturnega sklada v okviru razpisnega programa.

Naslovnica singla prikazuje lik v oklepu, ki se postopoma drobi in razkriva votlino na mestu srca. “Ta podoba je vizualna predstavitev mojega notranjega stanja kot glasbenice po odhodu iz Ukrajine leta 2022,” je povedala pevka Ekaterina, z umetniškim imenom YOKODO, ki je iz Ukrajine v Slovenijo prišla kot begunka, potem ko je Ukrajino februarja 2022 napadla Rusija.

»Čeprav sem bila fizično na varnem v čudoviti in mirni Sloveniji, obdana s prijatelji in ustvarjanjem, sem v sebi čutila praznino. Imela sem občutek, da karkoli počnem, kamorkoli grem – znotraj ni ničesar, in da nič nima smisla,« je še povedala pevka, in nadaljevala: “Glavna tema pesmi je iskanje svetlobe skozi razbitine in obljuba, da bom svoj zlomljeni »jaz« znova sestavila v novo, boljšo različico sebe – tudi če moram staro izbrisati.

Ta občutja so danes znana mnogim Ukrajincem.”

Delo nad tem, da nova pesem in glasba izide, se je začelo po Ekaterinini vrnitvi v Kijev:

»Delo mi pomeni veliko. Te pesmi sem napisala v zadnjih letih – tudi med bivanjem v Sloveniji. Gre za razmislek o ločitvi in vrnitvi domov, o naši (ukrajinski) težki izkušnji in veri v prihodnost Ukrajine.«

Pesem Polovica YOKODO lahko poslušate TUKAJ.

YOKODO je posnela tudi svojo verzijo slovenske ljudske pesmi VSI SO VENCI VEJLI v okviru projekta in koncerta Glasba kot vez.

PS:

Stališče Ukrajinskega kulturnega sklada se morda ne ujema z mnenjem avtorice.