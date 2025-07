Na portalu Necenzurirano Golobu kar sami zretuširali izklesano telo?

Piše: e-maribor

Saj ni res, pa je. Provladni levičarski portal, kjer pravijo, da demokracija brez novinarstva ne deluje, so si privoščili blamažo, za zadovoljevanje svojih egov in bildanja predsednika vlade.

Levičarji strašno radi in pogosto očitajo Janši , da vodi sekto. Neumnost, ki je pač zrasla na njihovem zelniku. A pri Svobodnjakih ni nič drugače, s tem da gre predvsem za medijsko sekto. Svojega velikega vodjo, predsednika vlade predsednika in Gibanja Svobode Roberta Goloba, so na fotografijah Odlazkovih oz. Golobovih medijev, ki je poročala iz Vevč, kjer je predsednik vlade pokazal svoje telo, tako zelo očitno retuširali, da je razlika res očitna. Računalniško so mu namreč pobrisali trebušček in dodali izrazite trebušne mišice. Tako daleč gredo očitno mediji, kot je Necenzurirano.si, ki je bil ustanovljen za blatenje Janeza Janše in kasneje bildanja Roberta Goloba.

Se lahko še bolj pogreznejo v blato? Kot je zapisal eden od uporabnikov omrežja X: “Pri Odlazkovih imajo posebne filtre za “našeg velikog vođu”. Ni kaj lik mora biti lep.” Mi pa pripisujemo. Naj bo vsaj lep, če že pameten ni.

Primerjava obeh slik: