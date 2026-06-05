Sam na funkcijo imenoval JNA kuharja, danes problematizira imenovanje odvetnika na isto funkcijo!

Piše: Celjski glasnik

V zadnjih dneh bi bilo smešno, če ne bi bilo žalostno, da lahko v Sloveniji predvsem s strani članov Gibanja Svoboda gledamo ter poslušamo komentarje, kako nekateri predstavniki novo nastajajoče vlade niso primerni za te položaje.

In to dejansko poslušamo od ljudi, ki so pred 4 leti imenovali na položaje ljudi, ki so imeli največ afer v času ministrovanju oziroma smo bili priča največ menjav ministrov, ki so jih hkrati zamenjali ministri, z izredno vprašljivimi kompetencami.

Golob problematizira Matoza, odvetnika, nekdanjega policista, kot notranjega ministra.

To je taisti Robi, ki je na to funkcijo imenoval JNA kuharja. pic.twitter.com/EspnIuk9L7 — Dominik Škafar (@SkafarDominik) June 1, 2026

Seveda se tudi posamezni mediji niso sprijaznili s tem, da Robert Golob ne more sestaviti nove vlade, a mu kljub temu še vedno delajo reklamo. Tako lahko denimo v “osvobojenem/depolitiziranem” Siolu, prebiramo kako Golob trdi, da Franci Matoz ni primeren za notranjega ministra. Kot najbolj tehten argument uporablja besede, da je sodeloval oziroma zastopal Janeza Janšo, medtem, ko svojega vplivanja na notranje ministre v zvezi s čiščenjem policije ne omeni z besedo.

Kar je še najbolj neprimerno, je da Golob komentira kandidata za ministra, medtem, ko je sam na to mesto imenoval povsem nekompetentnega kandidata. To mu je nenazadnje pojasnil tudi uporabnik socialnega omrežja: “Golob problematizira Matoza, odvetnika, nekdanjega policista, kot notranjega ministra. To je taisti Robi, ki je na to funkcijo imenoval JNA kuharja.”