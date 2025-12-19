Na Dunaju gradijo nov mednarodni avtobusni terminal

Piše: I. S.

Na Dunaju se je decembra začela gradnja novega avtobusnega terminala, ki bo olajšal potovanja na dolge razdalje. Novi objekt bo poenotil mednarodni avtobusni promet, izboljšal potniško izkušnjo in dolgoročno razbremenil mestno infrastrukturo. Otvoritev je predvidena v letu 2029.

Decembra je dunajski holding začel gradnjo novega mednarodnega avtobusnega terminala za avtobuse na dolge razdalje. Novi terminal naj bi v prihodnje vse avtobuse na dolge razdalje združil na eni lokaciji in tako nadomestil trenutne postaje, ki so razpršene po mestu.

»Novi terminal za avtobusni promet na dolge razdalje je pomemben korak za sodobno in učinkovito mobilnost na Dunaju. Odgovorno in daljnovidno vlagamo v infrastrukturo, ki bo olajšala mednarodni potniški promet, razbremenila okrožja in dolgoročno okrepila gospodarski razvoj mesta,« je ob začetku gradnje poudarila Barbara Novak, dunajska mestna ministrica za finance, gospodarstvo, delo, mednarodne zadeve in digitalizacijo.

Posebnost novega terminala je izrazit poudarek na trajnosti in zelenih praksah. Avtobusi med čakanjem ne bodo smeli imeti prižganih motorjev, s čimer želijo zmanjšati hrup, emisije in okoljske vplive. Stavba bo odprta, svetla in zračna, z markantno ozelenelo strešno konstrukcijo, ki bo omogočala naravno senčenje. Predvidena je namestitev fotovoltaičnih sistemov za delno samooskrbo z obnovljivo energijo, urejene pa bodo tudi varne poti za pešce in kolesarje ter popolna dostopnost za gibalno ovirane. Na terminalu bo 30 pokritih postajališč. Za udobno in sodobno potovalno izkušnjo bodo poskrbele prostorne čakalnice z brezplačnim brezžičnim omrežjem, informacijskimi pulti, digitalnimi navigacijskimi sistemi ter raznoliko ponudbo gostinskih lokalov in trgovin. Na voljo bodo tudi previjalnice, sobe za dojenje in prostori, namenjeni počitku voznikov.

Objekt bodo gradili v več fazah. Najprej so na vrsti novi terminal s hotelom ter brv čez ulico Handelskai in tirnice, ki bodo postajo povezovale z desnim bregom Donave. V drugem delu je predvidena gradnja stolpnice. Gradnja naj bi bila zaključena leta 2029, stroški projekta pa znašajo okvirno 158 milijonov evrov.