(MISEL ZA GOSPODOV DAN) “Jaz sem! Ne bojte se!”

Piše: Blagovest.si

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 14,22-33)

Ko se je množica nasitila, je Jezus takoj naročil učencem, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran; sam naj bi medtem odpústil množice. In ko je množice odpústil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se je medtem oddáljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: »Prikazen je.« Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: »Bodite pogumni! Jaz sem. Ne bojte se!« Peter mu je odgovóril in rekel: »Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi.« On mu je dejal: »Pridi!« In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: »Gospod, reši me!« Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: »Malovernež, zakaj si podvómil?« In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: »Resnično, ti si Božji Sin.«

Tokratni odlomek nas uvede v dogajanje takoj po pomnožitvi kruha. Jezus pošlje učence v čolnu naprej, sam naj bi se jim pridružil kasneje. Najprej odpusti množice, nato gre v samoto. Kot človek potrebuje čas, da si lahko spočije. Najraje je odhajal na kakšno vzpetino, da je tam na samem molil. Videti je, da so učenci odšli prenočevat v čoln sredi jezera, kar za ribiče sicer ni bilo nič neobičajnega. Velikokrat je ribolov potekal v nočnih urah.

Jezus se je učencem pridružil šele zelo zgodaj zjutraj, verjetno tik pred svitom. Četrta nočna straža namreč pomeni zadnji del nočne straže po rimskem štetju. Jezus tokrat uporabi drugačno pot do njih – hodi po vodi. Zelo neobičajen način prihoda, ki je učence pošteno prestrašil. Jezus jih je skušal pomiriti z besedami, ki se velikokrat pojavljajo v Svetem pismu. Ta »jaz sem« pa je dejansko izraz, s katerim se je Bog predstavil Mojzesu v gorečem grmu. Če berete pasijon po Janezu, se je Jezus prav tako predstavil tudi tistim, ki so ga prišli v vrt Getsemani, da bi ga odvedli. Odgovor je pripadnike tempeljske straže ohromil, celo popadali so na tla, kot da bi v Jezusu prepoznali živega Boga – pa čeprav samo za trenutek.

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