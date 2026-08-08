Slovenski mainstream mediji še enkrat zavajali okoli naše države in Tanje Fajon

Piše: T. B.

Zunanji minister Tone Kajzer je v petek ostro zavrnil poročanje bruseljskega portala Euractiv in slovenskih medijev o domnevni kritiki sedmih držav članic EU na račun Slovenije. V objavi na družbenem omrežju X je zapisal, da gre za zavajanje in politični spin, ki ne more spremeniti dejstev.

“Nobena od omenjenih držav ni kritizirala Slovenije ali slovenske vlade. Razprava je tekla zgolj o postopku imenovanja znotraj EU in ravnanju pristojnih evropskih institucij. Trditi, da je sedem držav “kritiziralo Slovenijo’” je zato preprosto neresnično,” je poudaril Tone Kajzer.

Slovenija je suverena država

Euractiv je namreč 7. avgusta v ekskluzivnem članku poročal, da je sedem držav, med njimi Francija in Španija, na seji Odbora stalnih predstavnikov vlad držav članic v Evropski uniji 22. julija ob imenovanju danske kandidatke kritiziralo način, kako je potekal postopek nominacije, in posredovalo v podporo Fajonovi. Francija naj bi obžalovala pomanjkanje preglednosti in uporabo neuradnih kanalov, Španija pa opozorila na premalo časa za presojo nove kandidatke in morebitne posledice za EEAS, medtem ko so se Španija, Romunija in Belgija glasovanja vzdržale, podobne pomisleke pa so izrazile tudi Romunija, Luksemburg in Slovaška. Osrednji levi mediji so to poročanje hitro povzeli in ga predstavili kot kritiko Slovenije oziroma njene vlade, kar je Kajzer označil za neresnično, saj naj bi razprava tekla zgolj o postopku znotraj EU in ravnanju evropskih institucij.

Minister je pojasnil, da je Slovenija zgolj opozorila na konkretne postopkovne in vsebinske pomisleke glede kandidature nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel. To je po njegovih besedah legitimna pravica in odgovornost Slovenije.

Zadeva sega v julij, ko je nova vlada Janeza Janše posredovala proti imenovanju Fajonove. Po pritisku iz Ljubljane je visoka predstavnica EU za zunanje zadeve Kaja Kallas umaknila njeno kandidaturo in predlagala drugouvrščeno dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen, ki je bila nato imenovana. Vlada je proti Fajonovi vložila tudi kazensko ovadbo zaradi domnevnih nepravilnosti pri prijavi na mesto.

Kot smo poročali, je bila po ugotovitvah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter mnenju Službe vlade za zakonodajo kandidatura namreč vložena mimo pristojnega organa: o njej ni nikoli odločala vlada Roberta Goloba, ki je takrat že opravljala le tekoče posle, niti je ni obravnavala vladna komisija za kadrovske in administrativne zadeve, z njo pa ni bil seznanjen niti odbor Državnega zbora za zadeve EU. Nominacijsko pismo je namesto vlade podpisala generalna sekretarka ministrstva Barbara Žvokelj, ki je bila neposredno podrejena Fajonovi, celoten postopek in komunikacija pa sta potekala zgolj po elektronski pošti med njima, brez vključitve kadrovske službe, diplomatskih predstavništev ali ustaljenih institucionalnih poti.