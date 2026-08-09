Lionel Messi žaluje

Piše: C. R.

Jorge Messi, oče osemkratnega dobitnika zlate žoge in argentinskega reprezentanta Lionela Messija, je po dolgi bolezni umrl v starosti 68 let v bolnišnici v Rosariu, so potrdili v klubu Newell’s Old Boys, kjer je Lionel Messi igral v otroštvu.

Jorge Messi je bil ključna oseba v sinovi karieri. Bil je njegov prvi trener v Argentini, njegov edini spremljevalec v težkih zgodnjih dneh v Barceloni, preden je postal njegov zastopnik in se v njegovem imenu pogajal o pogodbah, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Najbolj znana med dogovori, ki jih je v imenu sina sklenil Jorge Messi, je ikonska prva pogodba z Barcelono iz leta 2000. To je kar na papirnati servieti sklenil z nekdanjim športnim direktorjem Barcelone Carlesom Rexachom.

Na podlagi nje se je Lionel Messi pri 13 letih pridružil Barceloni, ki se je ob tem zavezala plačilu Messijeve terapije z rastnim hormonom, česar mu argentinski klubi niso mogli zagotoviti.

Lionel Messi je v nadaljevanju postal najbolj znano ime Barcelone v zgodovini, do odhoda iz kluba leta 2021 je na 778 tekmah dosegel 672 zadetkov.

Jorge Messi je bil tudi človek, s katerim je izjemni nogometaš ocenjeval svoje nastope po vsaki tekmi.

“Oče mi je izjemno pomagal. Zelo je kritičen do mene. Zaradi tega sem si vedno želel preseči samega sebe,” je argentinski ljubljenec, zdaj član ameriške ekipe Inter Miami, povedal v pogovoru za DirecTV Sports leta 2022.

O bolezni očeta Lionela Messija je bilo govora med nedavnim nogometnim svetovnim prvenstvom, potem ko je po doseženem zadetku na prvi tekmi z Alžirijo kapetan Argentine bruhnil v jok. Na novinarski konferenci po tekmi je priznal, da je bila čustvena reakcija posledica “nečesa, kar je nepovezano z nogometom” in “nekaj težkih dni”.

Družina Messi je v nadaljevanju objavila sporočilo za javnost, v katerem je potrdila, da je Jorge Messi na zdravljenju, a dodala, da se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje.